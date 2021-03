Les propriétaires de PS Vita ont hâte de jouer à un nouveau jeu

Réjouissez-vous, propriétaires de PlayStation Vita! Nous avons maintenant la confirmation officielle qu’un autre jeu sera publié sur la plate-forme portable, et il se trouve que c’est ScourgeBringer. Lancé également sur PS4 le 22 avril 2021, nous avons entendu de très bonnes choses à propos de celui-ci suite à sa sortie sur d’autres plates-formes l’année dernière. En fait, nos amis de Nintendo Life lui ont décerné un 9/10. « ScourgeBringer est une aventure roguelite merveilleusement lisse et addictive qui jette ses joueurs tête baissée dans des combats frénétiques sans interruption et ne lâche jamais. » Il est au prix de 15,29 € / 16,99 € sur d’autres consoles, nous devons donc supposer que ce sera la même chose sur PS4 et PS Vita. Découvrez une nouvelle bande-annonce ci-dessus pour avoir un avant-goût de ScourgeBringer.

Ce qui est encore mieux, c’est que le jeu obtiendra une version physique sur les deux systèmes. La version PS4 sera publiée par Pix’n Love Publishing, avec une édition standard et une édition collector (500 exemplaires) disponibles, tandis que les copies PA Vita sont gérées par Play-Asia. Cependant, ce dernier n’a pas encore été répertorié.

ScourgeBringer vise à canaliser le mystère et la brutalité d’un des premiers rogue-platformer, avec un contrôle fluide, des combats aériens, des graphismes en pixels et une bande-son percutante. L’histoire suit le héros Kyhra, qui est envoyé pour découvrir les secrets d’un monolithe eldritch qui menace de détruire son monde. Armée de son fidèle drone de combat, elle doit tirer et se frayer un chemin à travers les profondeurs infinies d’un donjon en constante évolution, dans lequel des boss gigantesques, des machines anciennes, des fantômes étranges et des secrets incalculables des explorateurs précédents l’attendent. Il n’y a pas de retour en arrière, car la structure du jeu suit une combinaison procédurale de salles de défi pré-construites, un peu comme le Binding of Isaac.

Allez-vous choisir et jouer à ScourgeBringer pour votre PS Vita, ou vous en tenir à la PS4 éprouvée et fiable? Prenez votre décision dans les commentaires ci-dessous.