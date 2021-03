Les projets non traditionnels de la Hack Week ouvrent la voie à l’innovation et à l’accessibilité chez Spotify – Spotify

Pour beaucoup, Hack Week évoque des images de chaînes de code et de frappe furieuse sur plusieurs moniteurs. Et même si les 8 et 12 mars ont peut-être ressenti cela pour certains des milliers d’employés de Spotify qui ont participé à notre Hack Week annuelle, pour d’autres, un événement réussi était très différent.

Pendant les cinq jours, les employés de nombreuses équipes au sein et en dehors de la R&D ont consacré leur temps à des projets qui exploraient de nouvelles façons d’améliorer Spotify pour les créateurs, les consommateurs et les employés. La semaine, sur le thème «Making Space», a surtout donné du temps aux employés qui souhaitaient trouver de meilleures façons de travailler, pour eux-mêmes et leurs collègues – ensemble et séparément.

Kathleen Bright, un coach agile basé à Londres, réfléchissait depuis décembre à l’établissement de relations de confiance et de relations de manière asynchrone. «Une partie de ce que je fais – ma mission professionnelle – est de comprendre que la collaboration asynchrone, ou travailler sur la même chose mais pas nécessairement en même temps, est quelque chose que nous ne pratiquons pas», ont-ils expliqué. «Nous travaillons désormais à distance de manière asynchrone par défaut, et les gens ne connaissent vraiment pas cette façon de travailler.»

Selon Kathleen, le courrier électronique, la messagerie instantanée, l’envoi de documents et de diaporamas et le recours aux appels vidéo sont les principaux moyens par lesquels les Spotifiers se connectent les uns aux autres dans le monde éloigné. Mais il y a aussi une opportunité de montrer à quoi peut ressembler une communication asynchrone.

«Une des choses que j’ai trouvées vraiment intéressantes est que souvent, lorsque les gens parlent de collaboration ou de communication asynchrone, ils parlent beaucoup de texte et autres – en disant » nous devons nous améliorer en écriture « . Et je pense que nous devons nous améliorer en écriture. Mais il y a un risque que nous ayons simplement des documents volumineux et des diapositives qui volent encore plus que ce que nous faisons déjà, et ce n’est ni inclusif ni accessible. Et donc je voulais vraiment me concentrer sur d’autres moyens de communiquer et les amener », ont-ils dit.

Kathleen a passé leur semaine de piratage aux côtés de 12 autres membres du groupe de toute l’entreprise à travailler sur des moyens de familiariser les employés avec différents moyens de communication, tels que le dessin ou l’enregistrement d’un mémo vocal, ainsi que d’aider les coéquipiers à gagner en confiance en utilisant ces outils. aux côtés de ceux qu’ils utilisent déjà. «Le point n’est pas, ‘OK, eh bien, au lieu de texte, je vais utiliser l’audio’, mais de combiner des choses comme ‘OK, donc j’ai l’audio et une transcription ou des sous-titres. J’ai un document qui comprend des images et du texte », a déclaré Kathleen.

De manière vraiment asynchrone, Kathleen a même partagé quelques dessins qu’elle avait réalisés tout au long de la Hack Week à la suite de réunions avec leur équipe interfonctionnelle et des experts en la matière chez Spotify, y compris Casey Acierno, Responsable de la responsabilité des médias, impact social, et Babar Zafar, Vice-président du développement de produits.

«C’est quelque chose que j’apprécie vraiment à propos de Hack Week», a déclaré Kathleen. «Comment nous avons un bloc de temps quand tout le monde dans la R&D (et au-delà) travaille là-dessus. Les personnes à qui vous ne parlez normalement pas sont plus disponibles. J’ai donc eu une réunion avec Babar, qui est le chef de Freemium, ma mission. C’était vraiment utile de voir où il en était avec la communication asynchrone. »