Les projections au box-office inexplorées le placent plus haut que Mortal Kombat

Après un long développement avec des retards constants, Inexploré entre dans les salles ce week-end et les projections au box-office s’annoncent bonnes. Les projections placent déjà l’adaptation vidéoludique devant la récente Combat mortel film.

Inexploré est la dernière collaboration de Tom Holland avec Sony après Spider-Man : Pas de retour à la maison, qui est récemment devenu le troisième film national le plus rentable de tous les temps. Holland incarne Nathan Drake, un jeune chasseur de trésors à la recherche de l’or perdu depuis longtemps. Le long du trajet est Victor « Sully » Sullivan (Mark Wahlberg), le nouveau mentor de Drake. Les deux espèrent trouver le trésor avant que l’impitoyable Santiago Moncada (Antonio Banderas) ne mette la main dessus. Inexploré est réalisé par Ruben Fleischer (Zombieland, Venin) avec un scénario écrit par Rafe Lee Judkins, Art Marcum et Matt Holloway.

Selon les projections au box-office de Date limite, l’industrie prévoit que le film pourrait atteindre entre 35 et 40 millions de dollars pour l’ensemble du week-end de 4 jours, qui comprend jeudi et le jour du président lundi. Sony prévoit que Inexploré gagnera environ 30 millions de dollars dans le même laps de temps. De plus, le film devrait gagner plus de 70 millions de dollars supplémentaires dans le monde après avoir gagné 22 millions de dollars lors de son premier week-end sur les marchés étrangers.

Inexploré devrait rapporter entre 35 et 40 millions de dollars







La dernière grande adaptation vidéoludique, Combat mortel, distribué par Warner Bros., devait rapporter environ 10 à 12 millions de dollars, mais a dépassé les attentes, gagnant environ 23 millions de dollars. Le film s’est plutôt bien comporté, étant donné qu’il a dû surmonter plusieurs obstacles, dont la pandémie et sa sortie sur HBO Max le même jour. Pourtant, Combat mortel suffisamment bien joué pour être éclairé pour une suite.

Lorsqu’on le compare à Inexploré, Combat mortel n’avait pas non plus de stars majeures qui pourraient attirer un public plus large. Holland est incroyablement populaire en ce moment et pourrait attirer un public qui veut juste le voir. Inexploré n’a pas non plus de concurrents légitimes au box-office pour le moment, et il n’en aura pas avant Le Batman sorties le 4 mars.

Inexploré a un budget de 120 millions de dollars qu’il doit surmonter, alors j’espère que le film aura également des jambes après ce week-end. Malheureusement, les critiques des critiques ne sont pas excellentes jusqu’à présent, mais beaucoup de gens disent que le film est au moins très divertissant. Si le public passe un bon moment avec le film, le bouche-à-oreille pourrait également aider à pousser les gens vers les cinémas. C’est aussi une série de jeux vidéo populaire qui incitera certainement les fans à sortir et à lui donner une chance. Nous devrons attendre et voir si Drake et Sully sont capables de trouver de l’or au box-office.





