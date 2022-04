Les productions originales annoncées par Netflix pour le Chili, l’Uruguay et le Pérou

Netflix

Cette semaine, la plateforme créée par Reed Hastings a dévoilé toutes les sorties sur lesquelles elle travaille pour l’Amérique latine. Un documentaire sur Paolo Guerrero se démarque.

©NetflixNetflix continue de parier sur la création de contenu latino-américain.

De plus en plus axé sur la création de contenu original et ne dépendant pas tellement des productions d’autres studios, Netflix se poursuit avec la décision d’investir dans différents pays afin que chaque partie du monde puisse fièrement montrer ses histoires sur la plateforme de Roseau Hastings. Ainsi que Sombre est devenu un phénomène allemand et le jeu du calmar a fait de même en Corée du Sud, l’Amérique latine ne sera pas en reste avec les nouveautés annoncées. Nous vous disons lesquels arriveront au Chili, au Pérou et en Uruguay.

+ Productions Netflix au Chili

patience brûlante

Sans date de sortie confirmée, il jouera Andrew Bargsted et Vivianne Dietz. compte « L’histoire d’amour d’un jeune pêcheur qui rêve d’être poète, et qui en devenant facteur de Pablo Nerudaest impliqué dans un monde de métaphores et de vers pour réaliser non seulement son désir d’écrivain, mais aussi pour conquérir Béatricela femme de ses rêves.

42 jours dans le noir

Le 11 mai, la première série chilienne sera présentée en première avec des performances de Claudia Di Girolamo (Cecilia Montes), Pablo Macaya (Víctor Pizarro), Daniel Alcaíno (Medina), Aline Küppenheim (Verónica Montes), Julia Lübbert (Karen), Monserrat Lira (Emilia), Amparo Noguera (Nora), Néstor Cantillana (Braulio ), Claudio Arrendondo (Tolède), Daniela Pino (Asenjo) et Gloria Münchmeyer (Berta). Son synopsis officiel dit : « Lorsque Veronica disparaît, sa sœur entame une course contre la montre pour retrouver sa trace. En route, Céciledoit lutter contre la négligence des institutions, les préjugés de la société et le harcèlement des médias ».

+ Productions Netflix au Pérou

avec toi capitaine

Toujours sans date de sortie, il s’agira d’une série documentaire sur l’un des dirigeants de l’équipe de football péruvienne, Paolo Guerrero. concernera « la difficile bataille juridique » du joueur de football et de l’Association mondiale antidopage qui a failli exclure ce pays latin de la Coupe du monde 2018 en Russie.

+ Productions Netflix en Uruguay

Aller

Le deuxième semestre de cette année arrivera avec le premier film uruguayen réalisé par Netflix. Dirigée par Adrien Caetano se concentrera sur un groupe de trafiquants de drogue inexpérimentés qui envahiront les rues de Montevideo et forceront les préposés à la voiture à travailler pour eux. Aller sera le protagoniste, qui s’y oppose afin de prendre soin à la fois de sa place dans le monde et de ses voisins. Il va jouer Diego Alonso, Catalina Arrillaga, Néstor Prieto, Luis Alberto Acosta, Marcos Da Costa, Joel Alva13, José Pagano, Federico Morosini et Sabrina Valiente.

