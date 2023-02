Les producteurs mandaloriens discutent de la façon dont ils vont remédier à l’absence de Cara Dune de Gina Carano

Dave Filoni et Rick Famuyiwa ont révélé comment ils aborderont Cara Dune dans The Mandalorian Season 3.

Les producteurs exécutifs derrière hit Guerres des étoiles série dérivée Le Mandalorien, Dave Filoni et Rick Famuyiwa, ont expliqué comment la troisième saison à venir remédiera à l’absence de la chasseuse de primes préférée des fans de Gina Carano, Cara Dune. Carano a été renvoyée de l’émission en 2021 à la suite de plusieurs commentaires controversés qu’elle a faits sur les réseaux sociaux, Famuyiwa révélant maintenant dans une conversation avec Deadline que le personnage existe toujours quelque part dans la galaxie très, très loin.





« Cara a joué un rôle important et continue en tant que personnage à faire partie du monde. Il fallait l’aborder dans le cadre créatif et [Jon Favreau] pris le temps d’y réfléchir. C’était quelque chose qui a été discuté car nous savions que cela allait avoir un impact sur la série, mais en même temps, ce qui a été au cœur de la série, ce sont les deux personnages – Din Djarin et Grogu – donc finalement c’était comme un service de cela, et autour des Mandaloriens.

Carano aurait dû diriger son propre spin-off Cara Dune à l’arrière de Le Mandalorien, mais ce projet a été arrêté après que l’actrice et ancienne artiste martiale mixte a été licenciée par Disney et son agence. « Gina Carano n’est pas actuellement employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir », a déclaré Lucasfilm dans un communiqué à l’époque. « Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens sur la base de leurs identités culturelles et religieuses sont odieuses et inacceptables. »

La saison 3 de Mandalorian traitera de la saga mandalorienne, déclare Dave Filoni

Alors que le nom de Cara Dune a été évoqué dans la salle de l’écrivain, l’écrivain et producteur exécutif Dave Filoni soutient l’idée que Dune existe toujours malgré les problèmes entourant Gina Carano.

« C’est une grande galaxie et nous y avons de nombreux personnages – de nombreux personnages se battent pour leur temps d’écran. Il faudra juste voir au fur et à mesure de la saison quelles sont les aventures, mais c’est un grand personnage, quelqu’un qui a été vital aux débuts de Din Djarin ; nous verrons s’il a évolué au-delà de cela.

Poursuivant, Filoni déclare que Le Mandalorien La saison 3 sera occupée à traiter de l’histoire des Mandaloriens.

« Maintenant, la saison 3 traite principalement des Mandaloriens et de la saga mandalorienne, le conte mandalorien », a ajouté Filoni. « (Il y a) différents personnages qu’il a rencontrés depuis Bo-Katan (qui) prend beaucoup plus d’importance, ce qui a du sens où va son arc, l’histoire de lui et de Grogu en particulier. »

Reprenant environ cinq ans après les événements de Le retour du Jedile voyage du Mandalorien se poursuit dans Le Mandalorien Saison 3, qui trouve le chasseur de primes autrefois solitaire, Din Djarin, réuni avec Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République lutte pour éloigner la galaxie de sa sombre histoire. Le Mandalorien croisera d’anciens alliés et se fera de nouveaux ennemis alors que lui et Grogu poursuivront leur voyage ensemble.

Avec Pedro Pascal dans Din Djarin, Katee Sackhoff dans Bo-Katan Kryze, Giancarlo Esposito dans Moff Gideon, Carl Weathers dans Greef Karga et Emily Swallow dans « The Armorer », ainsi que la star de Retour vers le futur et icône d’acteur Christopher Lloyd et la star de The Goldbergs Tim Meadows, la sortie de The Mandalorian Season 3 est imminente, le premier épisode devant être diffusé le 1er mars 2023 sur le service de streaming Disney+.