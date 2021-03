Les producteurs de «WandaVision» et Kevin Feige adorent les mèmes

Kevin Feige regardez tous les mèmes, croyez-le ou non. Vendredi, Matt Shakman a rejoint le podcast « Phase zéro« Du portail ComicBook pour parler de tout ce qui touche à » WandaVision « , et c’est là qu’il a largué la bombe pour mettre fin à toutes les autres bombes.

Shakman non seulement il a révélé qu’il avait échangé des mèmes amusants et des tweets de «WandaVision» avec l’écrivain principal Jac Schaeffer et le reste de la distribution et de l’équipe, mais à la place cadres de Studios Marvel ils se sont également joints à l’amusement.

Cela inclut le vice-président exécutif de Studios Marvel, Victoria Alonso, et le patron lui-même, le M. Kevin Feige.

«Nous les avons dépassés. Ils sont bons, il faut donc les passer! Je les ai reçus à toute heure de la journée et nous les avons dépassés et avons ri », a déclaré Shakman sur le podcast. «Je les prenais de Victoria Alonso chez Marvel et je disais: ‘Avez-vous vu celui-ci?’

Naturellement, la plupart des mèmes ont quelque chose à voir avec Méphisto à un moment ou à un autre, mais comme Schaeffer l’a dit précédemment, le personnage n’a jamais fait partie du développement de la série.

«WandaVision» est désormais diffusé dans son intégralité sur Disney +.