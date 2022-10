Les producteurs de Rust à la recherche d’un nouveau lieu de tournage ne reviendront pas au Nouveau-Mexique

Il a été rapporté récemment que Rouiller terminera la production après le règlement d’un procès contre les cinéastes pour la mort de Halyna Hutchins. En octobre 2021, Hutchins a été tué sur le tournage du Western après qu’une balle réelle ait été chargée dans le pistolet à hélice donné à l’acteur principal Alec Baldwin. Une enquête criminelle est toujours en cours, mais à ce jour, aucune accusation n’a été déposée en lien avec la tragédie.





À la suite de l’incident, le veuf de Hutchins, Matthew Hutchins, a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre Baldwin et d’autres personnes impliquées dans la réalisation de Rouiller. Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que les deux parties s’étaient entendues avec Hutchins pour monter à bord du projet en tant que producteur exécutif. Il a dit que finir Rouiller honorerait le « travail final » de sa femme, et le mot est que les producteurs prévoient de soumettre son travail cinématographique sur le film pour des récompenses une fois le film sorti.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je n’ai aucun intérêt à m’engager dans des récriminations ou à blâmer (les producteurs ou M. Baldwin) », a déclaré Hutchins dans le communiqué. « Nous pensons tous que la mort d’Halyna est un terrible accident. Je suis reconnaissant que les producteurs et la communauté du divertissement se soient réunis pour rendre hommage au travail final de Halyna.

Maintenant, Variety rapporte que Rouiller déménagera également dans un autre État lorsque le tournage reprendra en janvier 2023. L’avocate de Rust Movie Productions LLC, Melina Spadone, a déclaré au point de vente que les producteurs sont actuellement à la recherche d’un nouveau lieu de tournage en dehors du Nouveau-Mexique pour le moment où le projet se remettra sur les rails. On dit que la Californie est une « possibilité » pour le moment, bien que rien ne soit encore finalisé.





Toutes les personnes impliquées ne veulent pas revenir à Finish Rust

Alec Baldwin sera de retour avec les principaux acteurs de Rouiller, étant donné que Matthew Hutchins a donné sa bénédiction pour que tout le monde finisse le film. Mais il y aura des membres d’équipage qui ne reviendront pas, car certaines personnes sont trop mal à l’aise de faire quoi que ce soit de plus avec Rouiller après le drame. Un membre d’équipage a déclaré à Variety que l’incident était « traumatisant à tous les niveaux », faisant écho aux sentiments de certains autres.

«Il y a juste une sorte de préoccupation quant à la façon dont je réagirais émotionnellement en étant à nouveau dans cet espace. Je ne sais pas si je ferais bien mon travail », a déclaré l’individu.

Mais il y en a d’autres qui soutiennent l’idée de finir Rouiller. Un autre membre de l’équipe, gardant l’anonymat sur les préoccupations de la NDA, a suggéré que le film honorerait l’héritage de Halyna Hutchins, donc en y regardant de cette façon, ils font peut-être ce qu’il faut.

« Je pense qu’il le fait pour toutes les bonnes raisons », a expliqué la personne. « Au strict minimum, ce projet est le rêve sur lequel sa femme travaillait, et jusqu’à l’accident, nous avions un film magnifique. Si Matt veut faire le film, et si Alec est prêt à continuer à faire le film, alors je pense que nous devrions faire le film.

Aucune date de sortie n’a été fixée pour Rouiller mais le plan est de reprendre le tournage en janvier 2023.