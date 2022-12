Les producteurs de M3GAN expliquent pourquoi le film Killer Doll n’est pas classé R

Le prochain film d’horreur M3GAN peut ne pas être un gorefest total si sa cote PG-13 est une indication, mais ses cinéastes le soutiennent. Auparavant, il a été signalé que M3GAN avait été classé PG-13 pour « contenu violent et terreur, un langage fort et une référence suggestive ». Parce qu’il semble y avoir une partie des fans d’horreur qui ne souhaitent pas voir moins qu’une cote R, cependant, certains ont déjà radié en voyant M3GAN en janvier.

Mais si vous demandez aux producteurs Jason Blum et James Wanla cote PG-13 est ce qu’il y a de mieux pour M3GAN. De son côté, Blum déclare dans une nouvelle interview avec THR qu’une cote PG-13 n’a pas empêché certains des meilleurs films d’horreur de l’histoire d’être excellents. Il veut également que les gens attendent et voient le film avant d’aller trop loin dans leur « ventre ». Comme l’explique Blum :

En tant que personne qui a fait beaucoup d’horreur avec les deux notes, Wan ajoute que chaque film devrait recevoir une note qui fonctionne le mieux plutôt que d’essayer de le chausser d’une manière ou d’une autre. Avec quelque chose comme M3GANWan note qu’ils pensent que les adolescents apprécieront particulièrement le film d’horreur, et passer à PG-13 était un moyen d’inciter davantage d’adolescents à regarder.

« Écoutez, j’ai fait des films PG-13 et j’ai fait des films classés R. Je pense donc qu’il s’agit de ce qui convient le mieux au film, et même si M3GAN est un film effrayant, les adolescents vont vraiment creuser ça. Ils vont vraiment aimer ça, et je pense que ça leur parlera beaucoup. »

Blum a ajouté :

Les cinéastes ont décrit M3GAN comme un « récit édifiant » également, montrant ce qui pourrait théoriquement arriver si les humains allaient trop loin dans le terrier du lapin avec l’intelligence artificielle. Le film raconte l’histoire d’une poupée tueuse dont l’IA la rend un peu trop protectrice envers une jeune fille avec qui elle jure d’être la meilleure amie pour toujours. Officiellement, le synopsis du film se lit comme suit :

M3GAN est une merveille d’intelligence artificielle, une poupée réaliste programmée pour être le meilleur compagnon d’un enfant et le meilleur allié d’un parent. Conçu par la brillante roboticienne Gemma (Allison Williams de Get Out), M3GAN peut écouter, regarder et apprendre en devenant amie et enseignante, camarade de jeu et protectrice, pour l’enfant auquel elle est liée. Lorsque Gemma devient soudainement la gardienne de sa nièce orpheline de 8 ans, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), Gemma n’est pas sûre et n’est pas préparée à être parent. Sous une pression intense au travail, Gemma décide d’associer son prototype M3GAN à Cady pour tenter de résoudre les deux problèmes, une décision qui aura des conséquences inimaginables.