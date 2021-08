Les producteurs de James Bond ne savent pas qui remplacera Daniel Craig

Depuis la première de « Casino Royale » en 2006, le nom de Daniel Craig est associé à la franchise « James Bond », qui est sur le point de conclure sa saga actuelle avec « No Time To Die », une production qui s’est vue fortement affectée. par la pandémie mondiale, qui a empêché sa sortie commerciale, puisque ses cinéastes insistent sur sa sortie en salles.

Si tout se passe comme prévu, nous verrons la performance finale de Craig dans le rôle de James Bond en octobre prochain. Bien que des rumeurs aient commencé à émerger sur d’éventuels candidats pour occuper ce poste dans un futur volet de la franchise, MGM a été chargée de les démystifier lors de la CinemaCon.

Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, qui ont été pendant des années producteurs exécutifs de la franchise « James Bond », ont assuré lors d’une conversation avec TotalFilm qu’ils n’avaient pas encore commencé à évaluer l’avenir de la franchise : « Il est difficile de pensez à l’avenir jusqu’à ce que ce film ait son heure « , a commenté Broccoli à propos de la première de » No Time To Die « .

«Je pense que nous voulons vraiment célébrer cela et Daniel (Craig), puis quand la poussière s’accumule, regardez la situation dans son ensemble et découvrez quel est l’avenir. Je pense aussi que quelque chose que nous avons certainement appris au cours des 18 derniers mois, c’est qu’on ne sait jamais à quoi ressemblera l’avenir. Nous devons donc nous asseoir et y réfléchir », a déclaré le producteur.

Ces derniers mois, certains candidats ont commencé à émerger parmi les fans de l’Agent 007 pour savoir qui serait l’acteur idéal pour occuper le poste. De Henry Cavill, Tom Hardy, Idris Elba ou encore Regé-Jean Page, un acteur révélation pour son rôle dans le drame d’époque « Bridgerton », bien que l’un de ces noms, jusqu’à présent, ne soit que pure spéculation.

Avec la première de « No Time To Die », la franchise pourra enfin donner à Daniel Craig l’adieu qu’il mérite. Les commentaires de Broccoli soulignent que, avec optimisme, le développement de la nouvelle saga James Bond pourrait commencer jusqu’aux environs de 2023, et ce n’est qu’alors qu’un nouvel acteur pourrait être choisi pour le jouer.