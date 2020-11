Les producteurs de Grey’s Anatomy taquinent plus de retours surprise dans la saison 17

Ellis? George? Lexie? Marque? Qui d’autre reviendra dans les rêves de Meredith dans Grey’s Anatomy?

Sommes-nous tous remis du retour choc de Patrick Dempsey et Derek Shepherd dans L’anatomie de Grey encore? Non? Moi non plus. Maintenant, il semble qu’il y ait plus de surprises à venir.

La semaine dernière (12 novembre), Derek est retournée chez une Meredith inconsciente après s’être effondrée dans le parking après une série de quarts de travail pour soigner des patients COVID. On dirait qu’elle a elle-même eu un cas assez grave de COVID-19. (Dempsey a également semblé confirmer ce détail lors d’une interview sur The Ellen Show.)

Et il semble que Derek ne soit pas le seul personnage qui puisse apparaître dans les rêves de Meredith cette saison non plus.

Les producteurs ont déclaré que plus d’anciens habitués de la série pourraient apparaître dans la saison 17. Les producteurs exécutifs Andy Reaser et Meg Marinis ont déclaré à PEOPLE que « des choses merveilleuses et complètement surprenantes sont absolument possibles. » connectez-vous et voyez qui vient à la plage. Ce sera une découverte joyeuse. «

Alors, quels personnages bien-aimés pourraient revenir de manière réaliste?

Grey’s Anatomy saison 17: Quels autres personnages reviennent? Image: ABC, Frank Ockenfels / Walt Disney Television, Randy Holmes / Walt Disney Television

Ellis Gray

Dans une interview avec Deadline, Vernoff a révélé que le script original de l’épisode incluait le nom d’Ellis Grey au lieu de celui de Derek, afin de garder secret le retour de Dempsey. Étant donné que Kate Burton est revenue plusieurs fois en tant qu’Ellis au fil des ans, il est possible qu’elle puisse revenir. Elle fait toujours partie de la vie de Meredith, après tout.

George O’Malley

George O’Malley est un autre personnage bien-aimé qui pourrait apparaître sur Covid Dream Beach de Meredith. La mort de George dans la saison 5 reste l’un des moments les plus déchirants de Grey’s l’histoire, et TR Knight n’est jamais revenu dans la série. Plus tôt cette année, Ellen Pompeo a partagé une photo d’eux lors d’une randonnée et les fans sont devenus fous.

Pompeo et Dempsey ont également expliqué que l’une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de ramener Derek était « pour que les gens se sentent mieux, pour se réconforter en cette période d’incertitude ». Le retour de George ferait certainement cela aussi, non?

Lexie Grey

En parlant de morts dévastatrices, la sœur de Meredith, Lexie Grey (interprétée par Chyler Leigh) est également un personnage qui pourrait éventuellement revenir. Lexie est décédée dans l’accident d’avion qui s’est produit à la fin de la saison 8. Pas qu’il faille le rappeler. Vous êtes probablement toujours en colère à ce sujet. Meredith retrouverait Lexie serait incroyable à voir. Croisons les doigts pour celui-ci.

Mark Sloan

Mark et Meredith sont devenus de bons amis avant de mourir au début de la saison 9 des suites de l’accident d’avion. Il est possible qu’il se présente sur la plage. Et d’ailleurs, qui ne voudrait pas voir Mark d’Eric Dane retrouver Lexie et Derek aussi?

Doc le chien

Honnêtement, ne soyez pas surpris si Doc the Dog se présente sur la Covid Dream Beach. Il est apparu à Meredith dans son état inconscient auparavant, et il est même apparu dans l’épisode inspiré du Jour des Morts dans la saison 15. Un personnage emblématique s’il en est.

D’autres personnages qui pourraient apparaître incluent le père de Meredith, Thatcher Grey, littéralement tous ceux avec qui Meredith a déjà travaillé et un certain nombre de patients qui ont eu un impact profond sur la vie de Meredith, y compris Denny Duquette. On suppose que tout dépend des acteurs disponibles.

Il y a cependant un personnage qui pourrait ne pas faire son apparition sur la plage: Cristina Yang. Cristina est évidemment l’une des personnes les plus importantes de la vie de Meredith, mais Sandra Oh a récemment déclaré qu’elle ne reviendrait pas dans la série. Pas même pour le dernier épisode de l’histoire. Seul le temps nous dira si elle nous simulait tous …

Selon vous, qui se présentera sur la plage de rêve de Meredith?

