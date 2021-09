Les producteurs de Gogglebox à la recherche de nouveaux talents

Vous pensez avoir ce qu’il faut pour être un Goggleboxer ? Les patrons de Channel 4 ont annoncé qu’ils étaient à la recherche de nouveaux talents pour apporter rires et bonnes vibrations dans les salons du pays après une série de tragédies qui ont frappé le casting cette année.

L’émission de téléréalité à succès est devenue une institution nationale et l’un des programmes les plus appréciés de la télévision britannique, décrochant plusieurs BAFTA en cours de route, et maintenant les showrunners cherchent à ajouter de nouveaux visages au mélange en présentant des personnes qui ne veux être à la télé.