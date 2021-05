Les producteurs de garçons disent « Le monde les a »

Maisons du Monde Table à manger et 2 chaises en manguier et métal L90

Le style indus revient en force dans nos intérieurs ! L'ensemble table et chaises MANUFACTURE illustre bien ce mix de matières réussi entre le bois et le métal. Cette table bois et métal s'accompagne de deux chaises dans les mêmes matières pour un résultat brut et léger dans l'espace. Utilisable en toutes occasions, ces meubles de style industriel donneront une impression d'espace dans la pièce occupée.