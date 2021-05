Les procureurs généraux américains exhortent Facebook à abandonner les projets d’Instagram pour les enfants de moins de 13 ans

12 mai 2021 14:54:50 IST

Un groupe bipartite de 44 procureurs généraux a écrit au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, pour l’exhorter à abandonner les projets de l’entreprise pour une version d’Instagram pour les enfants de moins de 13 ans, a annoncé lundi le procureur général du Massachusetts, Maura Healey. le les procureurs généraux dans la lettre ont dit ils sont préoccupés par les effets des médias sociaux sur le bien-être physique et émotionnel des enfants, le potentiel de cyberintimidation, la vulnérabilité possible aux prédateurs en ligne et ce qu’ils ont appelé le «bilan en échec» de Facebook en matière de protection des enfants sur ses plateformes.

«Il semble que Facebook ne répond pas à un besoin, mais en crée un, car cette plateforme s’adresse principalement aux enfants qui autrement n’auraient pas ou n’auraient pas de compte Instagram», indique la lettre, signée par les procureurs généraux de 40 États, le district de Columbia et trois territoires américains.

Les enfants de moins de 13 ans ne sont techniquement pas autorisés à utiliser le Instagram application dans sa forme actuelle en raison de la réglementation fédérale sur la protection de la vie privée. Mais Facebook a confirmé en mars un rapport de Actualités Buzzfeed, dire que c’est «Explorer une expérience contrôlée par les parents» sur Instagram.

« Il est honteux que Facebook ignore la menace très réelle que les médias sociaux représentent pour la sécurité et le bien-être des jeunes enfants dans le but de tirer profit d’un segment vulnérable de notre population », a déclaré Healey dans un communiqué.

Facebook dans un communiqué a déclaré lundi qu’il explorait Instagram pour que les enfants donnent aux parents plus de contrôle sur ce à quoi les enfants qui sont déjà en ligne sont exposés, fera tout son possible pour protéger les enfants et ne diffusera pas de publicité sur la plate-forme.

«Nous développons ces expériences en consultation avec des experts du développement de l’enfant, de la sécurité des enfants et de la santé mentale, et des défenseurs de la vie privée», a déclaré la société. «Nous sommes également impatients de travailler avec les législateurs et les régulateurs, y compris les procureurs généraux du pays.»

Facebook a également souligné qu’il était l’un des sponsors fondateurs du Digital Wellness Lab du Boston Children’s Hospital, lancé en mars pour étudier les effets de la technologie numérique sur le «cerveau, le corps et les comportements» des enfants.

L’effort des procureurs généraux est soutenu par la Campagne pour une enfance sans publicité.

«Facebook fait face à un choix critique: iront-ils de l’avant avec leur plan mal conçu pour piéger les jeunes enfants, ou vont-ils écouter le chœur croissant de parents, d’experts, d’avocats, de législateurs et de régulateurs qui leur disent qu’un site Instagram pour enfants minera-t-il le développement sain des jeunes enfants et le droit à la vie privée? » Le directeur exécutif Josh Golin a déclaré dans un communiqué.

Facebook a fait face à des critiques similaires en 2017 lors du lancement du Enfants de messager appli, présenté comme un moyen pour les enfants de discuter avec les membres de la famille et les amis approuvés par les parents.

