Les prochains téléphones OnePlus pourraient transporter ColorOS … en Chine

Le logiciel des mobiles OnePlus pourrait changer complètement dans un avenir pas trop lointain.

Peut-être, dans un avenir pas trop lointain, Similitudes entre les mobiles OnePlus et OPPO aller au-delà du matériel.

Et c’est ça, bien que depuis des années OnePlus propose ses mobiles avec deux versions logicielles différentes, OxygenOS pour le marché mondial et HydrogenOS pour la Chine, la société planifierait supprimer la ROM chinoise pour passer à l’utilisation de ColorOS, le logiciel de votre société mère, OPPO.

ColorOS sur les téléphones OnePlus? Pourrait être plus proche que vous ne le pensez

En tant que membres de Développeurs XDA, dans un avis envoyé à la communauté des utilisateurs d’HydrogenOS, cette ROM cessera d’avoir du soutien à partir d’avril de cette année. En fait, le Le site Web HydrogenOS cessera de fonctionner le 24, et le serveur OTA chargé de distribuer les mises à jour fermera le 1er avril.

En ce sens, certains utilisateurs spéculent sur la possibilité que le Les nouveaux OnePlus 9 sont les premiers téléphones mobiles de la marque à arriver sur le marché avec ColorOS. Cependant, la société a précisé que vous n’avez aucune déclaration à faire à ce sujet, et que toute décision affecterait uniquement et exclusivement le Téléphones OnePlus vendus en Chine.

Aussi, et à titre de curiosité, il convient de mentionner que, depuis un certain temps maintenant, le Les mobiles OnePlus peuvent être achetés dans la boutique en ligne officielle d’OPPO en Chine.

Bien que ce changement ne devrait pas affecter les utilisateurs actuels et les futurs acheteurs d’appareils OnePlus, il nous aide à avoir une idée de comment les chemins de OnePlus et OPPO ils vont de plus en plus en parallèle. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que, il n’y a pas longtemps, les firmes avaient déjà annoncé une fusion des divisions de recherche et développement hardware, unifiées sous un même groupe, dénommé «OPLUS».

