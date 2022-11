Les prochains projets de Patrick Dempsey après Désenchantés 2

célébrités

Patrick Dempsey est au centre de la scène avec son rôle dans Désenchanté 2 et dans Spoiler on anticipe les futurs projets de l’acteur. Faites attention!

Patrick Dempsey Il est reconnu au sein de l’industrie cinématographique hollywoodienne, notamment pour sa participation au drame médical L’anatomie de Greyoù il personnifiait le Dr Derek Shepard, et vécut une intense histoire romantique avec le personnage de ellen pompeoMeredith Grey, jusqu’au destin tragique qui a frappé cet homme qui a conquis le cœur des adeptes de cette émission télévisée.

Actuellement, l’acteur est au centre de la scène grâce à son rôle de Robert Phillip dans le film Disney, désenchanté 2. Dans ce film, 10 ans se sont écoulés depuis l’épisode original et Giselle, jouée à nouveau par Amy Adamsne s’adapte pas à la vie dans la ville de New York avec sa compagne et sa fille donc à travers un souhait il modifie la réalité qui devient un conte de fées pour tout le monde mais loin d’être quelque chose d’idyllique.

+Projets futurs de Patrick Dempsey

Patrick Dempsey participera à Ferrarile biopic d’Enzo Ferrari qui sera interprété par Hugh Jackman. L’histoire se situe en 1957 et montre les difficultés que son protagoniste a connues lorsque, à l’occasion des Mille Miglia en Italie, une voiture d’équipe s’est écrasée et a coûté la vie à 9 personnes sur place. Dans le même temps, la concurrence avec Maserati était à son plus haut niveau. Dans ce cas Patrick Dempsey jouera Piero Taruffi. Le film est réalisé par michel mann et sortira en 2023.

D’autre part, Patrick Dempsey Il est également au casting de la série télévisée Voies et moyensoù il prêtera son corps à Conor Byrneun puissant dirigeant du Congrès qui a perdu confiance en la politique, se retrouve secrètement à travailler avec une jeune députée idéaliste du parti opposé pour renverser le système désespérément stagnant qu’il a contribué à créer.

Patrick Dempsey installé à Hollywood comme l’un des grands hommes d’aujourd’hui et sa filmographie comprend à la fois la série L’anatomie de Grey comme la franchise Bridget Jonesune entrée dans la saga populaire de transformateurs, La vérité sur l’affaire Harry, Fait d’honneur Oui Jour des amoureux, entre autres. L’acteur est certainement un grand nom de l’industrie et ces titres le montrent.

