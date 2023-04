Les prochains projets de Jeremy Renner après son accident et sa série sur Disney+

célébrités

Ici, nous vous montrons quels sont les prochains emplois que Jeremy Renner a déjà à l’ordre du jour, qui se remet de son accident.

©GettyLes prochains projets de Jeremy Renner après son accident et sa série sur Disney+.

La vie de Jérémy Renner a changé ces derniers mois après un grave accident qui l’a laissé au bord de la mort. Au début de l’année, il a été renversé par un chasse-neige pour avoir secouru son neveu et a eu des problèmes de santé qui l’ont empêché de se remettre jusqu’à présent. Pendant ce temps, il a créé sa série Projet Renner sur le service de streaming Disney+mais il a plus d’avance. Quelle est la suite pour lui ?

Ce dernier spectacle voit l’artiste MCU Clint Barton / Hawkeye et son équipe de constructeurs experts prendre des véhicules à la retraite qui passent par un processus de rénovation majeur, formant de superbes créations qui sont ensuite livrées aux communautés du monde entier. « Tout ce qu’ils construisent a un but précis », mentionne le communiqué officiel.

+Quels sont les prochains projets de Jeremy Renner

L’acteur a créé son émission fin 2021 oeil de faucon sur la plateforme Disney+, où l’on voit la suite de leurs personnages après Avengers : Fin de partie. L’un de ses prochains emplois sera au sein de la Univers cinématographique Marvel, mais jusqu’à présent, il n’a pas été précisé de quel titre de la phase 5 il s’agira. Les rumeurs disent que nous reverrons son super-héros dans Avengers : la dynastie Kang 2025, le public pourrait donc attendre longtemps pour le revoir.

Un autre des projets confirmés de Renner c’est une film sans titre dans lequel il jouera le journaliste qui a aidé à découvrir le rôle de la famille Sackler et de Purdue Pharma dans la propagation effrénée de l’analgésique hautement addictif OxyContin. Votre personnage sera David Amstrong, qui dans la vraie vie a remporté le prix Pulitzer. Le film sera écrit et réalisé par les cinéastes mari et femme Aron Gaudet et Gita Pullapilly.

Au cours d’une enquête de quatre ans, Amstrong a découvert des preuves que, pour maximiser leurs profits, les membres de la famille Sackler connaissaient et soutenaient la dissimulation par Purdue des risques de force et de dépendance du médicament OxyContin , entraînant plus de deux cent mille décès américains par surdose. Pour le moment, il n’a pas de date de sortie, pas plus qu’un autre travail futur de Jérémy Renner.

