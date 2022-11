Les prochains projets d’Anya Taylor-Joy après The Menu

in

Anya Taylor-Joy fait un excellent travail sur The Menu et nous pouvons nous attendre à en voir beaucoup plus de cette jeune actrice dans les années à venir. Vos prochains projets !

© IMDbAnya Taylor-Joy dans le menu

Anya Taylor Joy joue Margot dans Le menu, un film étonnant où un jeune couple se rend dans un restaurant sur une île pour déguster les plats exclusifs préparés par le chef Slowik. Les convives qui font partie de cette expérience unique ne savent pas ce qui les attend vraiment dans ce lieu unique où les repas sont préparés en pensant à chaque client.

Petit à petit, l’intrigue du film décante avec des surprises auxquelles le public ne s’attend certainement pas. Slowik est un homme déterminé. Pour lui, la nourriture est une forme d’art unique et il est déterminé à ce que les convives qui l’accompagnent ce soir profitent de l’expérience unique qu’ils ont à vivre dans ce restaurant où les choses les plus incroyables se produiront. Anya Taylor Joy elle se démarque certainement dans un casting où elle est accompagnée de noms comme Ralph Fiennes et Nicholas Hoult.

+Projets Anya Taylor-Joy à venir

en 2023 Anya Taylor Joy participera au film d’animation par ordinateur qui raconte l’histoire de super Mario Bros. Le gentil plombier aura une nouvelle adaptation au grand écran après l’échec qu’a été le film des années 90. Cette fois un casting de luxe prêtera sa voix pour faire avancer cette histoire : Chris Pratt comme Mario, Jack Black comme Bowser, Journée Charlie comme Luigi et Anya Taylor Joy comme la princesse Peach, qui est kidnappée dans le royaume champignon et sera sauvée par ces braves héros.

Plus tard, en 2024, Anya Taylor Joy jouera dans la préquelle Mad Max: Fury Road titré furieux qui suit l’origine alternative du guerrier renégat avant de faire partie du clan d’Immortan Joe et de le trahir pour s’échapper avec Mad Max à travers le désert. Le nouveau film est réalisé par George Miller et comptera dans son casting avec Chris Hemsworth agissant comme le méchant en service.

Anya Taylor Joy est l’un des nouveaux visages de l’industrie cinématographique hollywoodienne qui a réussi à se démarquer grâce à la série de Netflix Gambit de la reine et depuis, il a su saisir toutes les opportunités qui se présentaient à lui. Assurément, sa carrière professionnelle continuera de s’épanouir grâce au talent inné de cette interprète qui sait ajouter une grâce et une intensité uniques à chacun de ses rôles. Incroyable!

