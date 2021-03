Les prochains essais de vaccins COVID-19 de Johnson & Johnson incluront les nourrissons

Johnson & Johnson prévoit de tester son coronavirus vaccin chez les nourrissons et même chez les nouveau-nés, ainsi que chez les femmes enceintes et chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Le plan audacieux d’essais cliniques élargis a reçu l’approbation du Dr Ofer Levy, directeur du programme de vaccins de précision au Harvard’s Boston Children’s Hospital et membre du comité consultatif de la Food and Drug Administration qui a examiné les données vaccinales de l’entreprise. Lorsque Levy a vu les contours des essais prévus, « ils ont tourné la tête », a-t-il dit. Ils ont été signalés dans le cadre de la demande de la société à la FDA pour approbation d’utilisation d’urgence et discutés lors de la réunion de la FDA.

«Ils ne sont pas entrés dans beaucoup de détails à ce sujet, mais ont clairement indiqué qu’ils poursuivraient le coronavirus pédiatrique et maternel études d’immunisation », a déclaré Levy. Ils ont renvoyé les membres du comité à leurs documents d’information où, à la page 34, l’entreprise a mentionné les études prévues.

Un porte-parole de Janssen Biotech, la filiale de Johnson & Johnson qui fabrique le vaccin, a confirmé que la société prévoyait d’étendre les essais cliniques aux enfants.

PfizerBioNTech et Moderna, dont le coronavirus des vaccins sont maintenant administrés aux adultes, prévoyez de les tester progressivement dans des groupes d’âge de plus en plus jeunes. Ces vaccins sont actuellement testés chez les enfants de 12 ans et plus.

Johnson & Johnson testera d’abord son vaccin chez les enfants de plus de 12 ans et de moins de 18 ans, mais prévoit de commencer immédiatement après une étude portant sur les nouveau-nés et les adolescents. L’entreprise testera ensuite son vaccin chez la femme enceinte, et enfin chez les personnes immunodéprimées. Comme les autres sociétés, Johnson & Johnson analysera la sécurité et les réponses immunitaires.

Contrairement au COVID-19 vaccins actuellement utilisés, qui utilisent une nouvelle technologie impliquant l’ARN messager, le vaccin Johnson & Johnson utilise une méthode qui a été largement testée pendant des années. Il repose sur un adénovirus désactivé, similaire aux virus qui causent le rhume, pour fournir des instructions aux cellules afin de faire brièvement des copies de la protéine de pointe du virus. Le système immunitaire du receveur fabrique alors des anticorps contre la protéine de pointe. Le coronavirus a besoin de ses protéines de pointe pour infecter les cellules, afin que les anticorps puissent bloquer une infection au COVID avant qu’elle ne commence.

Les vaccins existants contre l’adénovirus comprennent un vaccin contre Ebola qui a été administré en toute sécurité à des bébés dès l’âge d’un an et un autre pour le virus respiratoire syncytial qui a été administré en toute sécurité aux nouveau-nés. Près de 200 000 personnes ont reçu des vaccins contre l’adénovirus, sans aucun problème de sécurité sérieux, a déclaré Levy. Il a déclaré que Johnson & Johnson avait mentionné ce dossier de sécurité lors de la réunion de la FDA.

La majeure partie du marché mondial des vaccins concerne les vaccins pédiatriques.

Levy a ajouté qu’à son avis, les enfants n’ont pas besoin d’être vaccinés pour ouvrir les écoles. Mais de nombreux parents ont peur d’envoyer leurs enfants à l’école sans vaccin. Et, a-t-il noté, la vaccination des enfants aidera le pays à atteindre l’immunité collective.

