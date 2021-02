Les prochains costumes croisés des gars d’automne sont Cuphead et son ami Mugman

Ce n’est un secret pour personne que Fall Guys adore collaborer avec d’autres jeux et marques pour des tenues en jeu. Ayant présenté autant d’invités comme costumes pour ces jelly beans maladroits, c’est toujours une question de savoir quel jeu sera le prochain. Eh bien, comme vous pouvez le voir, le dernier crossover est avec le titre d’action hard-as-hell de Studio MDHR, Cuphead.

En collaboration avec @StudioMDHR nous sommes heureux d’annoncer que Cuphead est le costume vedette mercredi! 5x 👑 Haut

5x 👑 Bas Il y a aussi une emote pour 5x 👑! … et bien sûr, Mugman arrivera samedi!

5x 👑 Haut

5x 👑 Bas Ne traitez pas avec le diable pour les couronnes 👀 pic.twitter.com/4xDbs1zSVy – Fall Guys ⚡️ Saison 3.5 (@FallGuysGame) 22 février 2021

Les costumes dans l’image ci-dessus voient Cuphead et Mugman transformés en peaux pour votre plaisir de bataille royale. Le premier arrivera le premier, au match le mercredi 24 février, et coûtera 10 couronnes au total. Ce dernier figurera dans la boutique du jeu le samedi 27 février et nécessitera également 10 couronnes. Si vous voulez les deux – ainsi qu’une émote spéciale pour cinq autres couronnes – vous devrez renforcer vos idées. S’il n’y a aucune chance de gagner autant de victoires, peut-être pourriez-vous vendre votre âme au diable?

Allez-vous attraper ces tenues Cupheaad dans Fall Guys? Ne jouez pas dans la section commentaires ci-dessous.