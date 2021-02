Les problèmes de stock PS5 persistent alors que les pénuries de semi-conducteurs se poursuivent

Sony a pu vendre 4,5 millions de consoles PlayStation 5 en 2020, ce qui correspond plus ou moins au total réalisé par la PlayStation 4 il y a plus de sept ans. Cependant, il ne fait aucun doute que le géant japonais aurait pu vendre plus, mais il a sérieusement du mal à répondre à la demande. Cela a conduit à toutes sortes de problèmes dans la sphère de la vente au détail, avec des scalpers qui récupèrent des stocks et stimulent le marché de la revente.

Malheureusement, ce problème persistera dans un avenir prévisible. «Il est difficile pour nous d’augmenter la production de la PS5 dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs et d’autres composants», a déclaré le directeur financier Hiroki Totoki lors du récent appel aux résultats de l’organisation. «Nous n’avons pas été en mesure de répondre pleinement à la forte demande des clients [but] nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour expédier autant d’unités que possible aux clients qui attendent une PS5. »

La division jeux de la société se porte extraordinairement bien, avec des bénéfices en hausse de près de 50 pour cent d’une année sur l’autre pour le trimestre qui s’est terminé le 31 décembre 2020. Ceci malgré le «prix stratégique» de la PS5, qui fait une petite perte pour chaque unité vendue. D’ordinaire, les fabricants de consoles perdent de l’argent en début de génération pour en tirer profit vers la fin, mais le succès du PlayStation Store en particulier a permis à Sony d’inverser cette tendance.

Bien sûr, ces pénuries de matériel sont un véritable casse-tête pour l’entreprise, car son ambition a toujours été de faire évoluer les joueurs vers la PS5 le plus rapidement possible. Sony aura du pain sur la planche cette année pour répondre à la demande et s’assurer que le contenu est dans les délais, de nombreux développeurs du monde entier étant contraints de travailler à domicile en raison de la pandémie en cours. C’est un ensemble de circonstances sans précédent; voyons comment ça marche.