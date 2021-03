Les problèmes de stock PS5 mènent au système de loterie mondiale Currys PC

Alors que le Royaume-Uni a reçu une aide généreuse de Action PS5 cette année déjà – comme cela a été reflété dans les graphiques des logiciels ces derniers temps – le système est toujours très demandé. Et bien qu’ils aient eu près de six mois pour résoudre le problème, les détaillants sont toujours submergés par les scalpers, ce qui empêche les fans légitimes de mettre la main sur le format au prix de détail recommandé.

Pour tenter de mettre fin à cela, Currys PC World a lancé un système de loterie, qui verra les consommateurs sélectionnés au hasard et leur donnera l’opportunité d’acheter une console de nouvelle génération. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire au Currys Priority Pass via le site Web du magasin, puis d’espérer le meilleur. Vous serez contacté si vous avez «gagné» l’opportunité d’acheter une plate-forme, et vous disposerez alors de 72 heures pour le suivre.

En supposant que cela fonctionne comme prévu, cela semble être la meilleure solution possible pour le moment, car Currys PC World attirait plus de 55000 files d’attente virtuelles plus tôt ce mois-ci, les fans se démenant pour arracher un système. S’il vous faudra un peu de chance pour être sélectionné à la loterie, au moins vous n’aurez pas à vous battre contre des dizaines de milliers de personnes en même temps, et pourrez terminer sereinement la transaction si vous vous trouvez parmi les selectionnés.