Les problèmes de première classe sont parmi nous pour l’élite de la société

Parmi nous peut ressembler à un jeu pour les enfants, donc si vous êtes quelqu’un d’un peu plus riche et que vous prévoyez au moins de répondre aux attentes, pourquoi ne pas opter pour quelque chose d’un peu plus intellectuel ? First Class Trouble conviendra probablement à ces goûts coûteux, à venir sur PlayStation 5 et PS4 à l’avenir. Il est évidemment fortement inspiré par le succès d’InnerSloth, mais il y a un peu de faste dans les procédures ici alors que six personnes bien habillées se retrouvent à bord d’un vaisseau spatial. Cependant, la structure du jeu est toujours la même.

Un croiseur spatial de luxe fait face à un soulèvement de l’IA d’une machine malhonnête nommée CAIN, et quatre joueurs doivent y mettre un terme tandis que deux autres tentent de contrecarrer leurs plans. Bien sûr, personne ne peut être sûr de savoir qui fait partie de quelle équipe alors que les deux Personoids essaient de se fondre dans la foule. Vous devrez accomplir diverses tâches avant de réussir à arrêter l’IA malveillante pendant que l’équipe adverse trouvera des moyens d’éliminer sournoisement chaque joueur adverse. « Les risques environnementaux tels que l’incendie, un mauvais câblage et des lustres précaires peuvent tous être utilisés à votre avantage en un clin d’œil. »

Le chat de proximité sera activé dans le jeu, ce qui signifie que vous pourrez entendre le bavardage des autres joueurs lorsque vous entrerez en contact avec eux. Ils pourraient trahir le jeu en révélant leurs véritables intentions alors qu’ils pensent qu’ils sont en sécurité, ou essayer de s’en tenir à un mensonge convaincant et tromper l’ennemi. Le chat textuel dans le jeu et une roue d’émoticônes seront également disponibles pour l’expression.

Sur le blog PlayStation, le chef de l’équipe communautaire Dave Hulegaard a expliqué comment First Class Trouble tirera parti du contrôleur PS5 DualSense. « Grâce au retour haptique de la manette PS5, vous pourrez ressentir et vivre le chaos dans la paume de vos mains. Appuyez sur la gâchette pour pulvériser un extincteur, et la manette gronde et émet un son qui lui correspond. Ou comment à propos du pistolet à eau ? Sentez la résistance lorsque vous appuyez sur la gâchette, qui s’arrête une fois que vous avez dépassé le point de déclenchement. Lancer des bouteilles dans First Class Trouble est un vrai plaisir pour la foule ! Lorsque des bouteilles se brisent près de vous, le contrôleur émet un son et l’haptique correspondante . »