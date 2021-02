Les prix mondiaux des denrées alimentaires atteignent leur plus haut niveau en 6 ans, selon une agence des Nations Unies

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté en janvier pour le huitième mois consécutif, menés par les céréales, les huiles végétales et le sucre, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La FAO a déclaré que son indice des prix des denrées alimentaires avait augmenté de 4,3 pour cent par rapport à décembre, atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2014. L’indice suit les variations mensuelles des prix internationaux des produits alimentaires couramment échangés.

L’indice des prix des céréales a montré une forte augmentation mensuelle de 7,1 pour cent, entraînée par une flambée mondiale du prix du maïs, la culture que les Nord-Américains appellent le maïs.

Les prix du maïs ont augmenté de 11,2 pour cent et sont maintenant de 42,3 pour cent au-dessus de leur niveau de janvier 2020, «Reflétant une offre mondiale de plus en plus restreinte sur fond d’achats substantiels de la Chine et des estimations de production et de stocks plus faibles que prévu aux États-Unis d’Amérique, ainsi que d’une suspension temporaire des enregistrements d’exportation de maïs en Argentine.»

Le rapport indique également que le blé a augmenté de 6,8 pour cent en raison de la forte demande mondiale et des attentes de réduction des ventes de la Russie lorsque ses droits d’exportation sur le blé doublent en mars 2021. La forte demande de riz des acheteurs asiatiques et africains a soutenu la forte croissance des prix de cette culture.

L’huile végétale de janvier s’est vendue 5,8 pour cent de plus qu’en décembre, atteignant son prix le plus élevé depuis mai 2012. Les moteurs comprenaient une production d’huile de palme inférieure aux prévisions en Indonésie et en Malaisie « en raison des précipitations excessives et des pénuries persistantes de main-d’œuvre migrante, et des grèves prolongées en Argentine réduisant la disponibilité des exportations d’huile de soja. »

L’indice des prix du sucre était de 8,1% plus élevé qu’en décembre, la forte demande mondiale d’importations ayant suscité des inquiétudes quant à la baisse des disponibilités en raison de la détérioration des perspectives de récolte dans l’Union européenne, en Russie et en Thaïlande, ainsi que des conditions météorologiques plus sèches que la normale en Amérique du Sud.

La FAO a déclaré que l’indice des prix des produits laitiers avait également bondi de 1,6 pour cent, sous-tendu par les achats élevés de la Chine avant les prochaines fêtes du Nouvel An dans le pays dans un contexte de baisse saisonnière des disponibilités exportables en Nouvelle-Zélande.

L’augmentation de 1,0 pour cent de l’indice des prix de la viande par rapport à décembre a été « Des importations mondiales soutenues de viande de volaille, en particulier du Brésil, au milieu des flambées de grippe aviaire qui ont limité la production et les exportations de plusieurs pays européens », dit le rapport.

