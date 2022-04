Les prix des aliments de la Pâque augmentent en raison de l’inflation et des problèmes de chaîne d’approvisionnement

Pendant plus de deux décennies, Simcha Kosher Catering à Dallas a proposé une variété d’aliments préparés spécialisés que les clients pouvaient emporter chez eux pour leurs seders de la Pâque – le repas rituel qui commence les vacances de huit jours. Pendant la pandémie, l’entreprise s’est tournée vers les « Seders dans une boîte », qui comprenaient de la matzo, du poisson gefilte et d’autres articles de la Pâque.

Mais cette année, pour la première fois depuis son ouverture, Simcha n’offrira pas de petites commandes d’escalopes de poulet, de matzo kugel ou d’autres aliments casher pour la Pâque qui peuvent être emportés. La société de restauration se concentrera uniquement sur les grands événements.

« Nous avions juste l’impression que les gens allaient paniquer à propos des prix cette année », a déclaré le fondateur Lowell Michelson.

Et avec les prix de gros de la volaille, de la viande et du saumon en hausse de 20 à 25 % et les salaires des employés en hausse de 7 à 10 dollars de l’heure, a déclaré Michelson, les chiffres n’ont pas non plus été dans la bonne direction pour Simcha. Au cours des années précédentes, les plats préparés pour la Pâque ne représentaient généralement qu’environ 5 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.

Alors que des millions de Juifs dans tout le pays se préparent pour que les vacances commencent vendredi soir, beaucoup sont confrontés à des prix beaucoup plus élevés pour les aliments de la Pâque, qui, avec tant d’autres dépenses croissantes, grèvent leurs budgets. Avec l’inflation à son plus haut niveau en quatre décennies, les traiteurs, les épiciers et les acheteurs disent que cela pourrait être la Pâque la plus chère de mémoire récente.

Pour de nombreuses entreprises et observateurs de vacances, la seule chose à faire maintenant est d’essayer de le faire fonctionner.

Baruch Epstein est un rabbin orthodoxe et le directeur de la sensibilisation communautaire à Lubavitch Chabad de l’Illinois, à Chicago. Il a dit qu’il avait été plus économe cette année en préparant le Seder public que son organisation accueillera pour 50 à 60 personnes vendredi soir tout en essayant de ne pas trop réduire.

«Ce n’est un secret pour personne qu’une grande partie de l’attraction est la nourriture délicieuse, et si cela va amener les gens à venir et à pouvoir suivre les traditions et les commandements de la Pâque, nous ne voulons pas lésiner sur cela et saper le message global « , a déclaré Epstein.

Grâce en partie aux dons, la congrégation d’Epstein a surmonté les pénuries et la hausse des prix pour fournir de la nourriture à tous les membres de la communauté. Mais certains aliments traditionnels sont devenus presque impossibles à obtenir, comme le matzo shmurah fait à la main, qui est souvent importé d’Ukraine.

Aucune planification n’aurait pu résoudre la pénurie de matzo, mais pour de nombreux épiciers et entreprises de restauration, la planification longtemps à l’avance a fait la différence.

Chez Zelda’s Catering à Skokie, dans l’Illinois, les commandes de Pessah représentaient généralement environ 200 000 dollars par an jusqu’à ce que la pandémie frappe et que les commandes chutent. Confrontée à une énorme perte, la PDG Linda Neiman a réalisé : « Si nous n’essayons pas de faire quelque chose pour la Pâque, autant fermer aujourd’hui. Il n’y a aucune raison de rester ouvert. Elle a rapidement commencé des programmes de sensibilisation locaux et a lancé Zelda’s Catering At Your Table! Pour la Pâque. L’entreprise a tenu bon.

Linda Neiman, PDG de Zelda’s Catering à Skokie, Illinois. Lucy Hewett / Lucy Hewett pour NBC

Mais les solutions de contournement n’étaient pas terminées. Neiman soupçonnait que cette année serait criblée de pénuries. Elle a commencé à passer des commandes de Pessah en novembre et a évité les pénuries qui ont tourmenté de nombreux détaillants et distributeurs alimentaires. Elle a également réorganisé le menu de l’entreprise, supprimant certains articles difficiles à obtenir, comme un type particulier de poitrine de poulet désossée, qui se vendrait à un prix élevé. Les prix des plateaux de restauration de base en poulet, poisson et plastique ont tous augmenté de 25 à 50 %.

Malgré des prix «hors de contrôle», a déclaré Neiman, ses clients ont passé des commandes plus importantes cette année. « Nous voyons que les gens veulent se réunir, ils veulent célébrer, donc à ce stade, cela n’a pas nécessairement eu d’impact sur leurs achats », a-t-elle déclaré. « Si quoi que ce soit, nous les voyons commander des commandes plus importantes pour la Pâque. »