Les prix des ailes de poulet chutent à des niveaux pré-pandémiques – juste à temps pour la saison de football

Il semble que les dieux du talonnage du football nous aient souri ce jour-là.

Selon un rapport du ministère de l’Agriculture de l’USDA publié le 18 août, les ailes de poulet coûtent désormais moins cher qu’au début de la pandémie. Alléluia, la saison de football est sauvée ! (Ou à tout le moins, bon nombre de nos portefeuilles.)

Dans le rapport de l’USDA, les coûts des ailes de poulet sont tombés d’un sommet de 3,25 € la livre en mai 2021 à une moyenne de 2,68 € la livre en janvier 2022. En juillet, ils sont de nouveau tombés à 1,68 € la livre. Il s’agit de la moyenne mensuelle la plus basse depuis mai 2020, selon le rapport.

Quant à savoir pourquoi le prix de ces morceaux bien-aimés de joie imbibée de sauce Buffalo est en baisse, la demande au début de la pandémie et la quarantaine qui en a résulté ont entraîné l’achat d’ailes de poulet avec os à un taux plus élevé que jamais pour la consommation domestique. Cela a ensuite amené les restaurants, qui faisaient face à des pénuries, à passer aux ailes désossées, une tendance à laquelle beaucoup sont restés fidèles, ce qui a entraîné un rebond constant de l’offre d’ailes avec os dans le présent. En fait, le rapport de l’USDA indique que la quantité d’ailes en chambre froide était à son plus haut niveau fin juin depuis 2018, et que les approvisionnements ont augmenté pour le deuxième mois consécutif à la date du rapport.

Ces données surviennent alors que la demande d’ailes de poulet et d’autres produits à base de volaille a atteint son paroxysme. Selon une étude du National Chicken Council de juillet 2022, les Américains qui étaient déjà confrontés à l’inflation d’aliments de base tels que le bœuf, les côtelettes de porc et même les œufs et le bacon prévoient d’acheter plus de poulet que d’autres types de protéines au cours de l’année à venir.

L’étude a également demandé quelles protéines fraîches les Américains interrogés prévoyaient de consommer au cours des 6 à 12 prochains mois, la plus grande partie, 37 %, déclarant qu’ils prévoyaient de consommer plus de poulet. Une plus petite portion, 15 % prévoient de consommer plus de bœuf et 14 % prévoient de manger plus de porc. Les gens, qui ont été interrogés entre le 30 juin et le 5 juillet, ont déclaré que la nutrition, la valeur et la polyvalence sont les principales raisons du plan de manger plus de poulet.

De plus, les prix des produits à base de volaille dans leur ensemble commencent à baisser, les prix des volailles entières et de certaines parties de poulet étant déjà en baisse, et les prix ne devraient pas rester aussi élevés qu’ils le sont actuellement l’année prochaine, selon les experts.

Pourtant, étant donné que l’offre et la demande vont de pair comme si vous doublez une paire d’ailes de poivre au citron, alors que les saisons sportives commencent à s’accélérer, la demande d’ailes et d’autres incontournables de la nourriture de football qui a le potentiel d’augmenter les prix de nos chères ailes avec os. Le premier match de football de la saison NFL de cette année est prévu pour le 8 septembre. Ainsi, bien que les prix soient bas, faire un voyage au supermarché pour vous marquer une livre ou 20 pour geler n’est peut-être pas le moment. pire idée.