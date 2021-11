Les prix de mise à niveau de l’édition anniversaire de Skyrim révélés

Cela fait dix ans que The Elder Scrolls V: Skyrim a été lancé, et il a été réédité plusieurs fois au cours de la décennie qui a suivi. La semaine prochaine, une autre version du jeu de rôle phare de Bethesda sera déployée, cette fois avec le surnom The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Celui-ci sera disponible en tant que mise à niveau pour l’édition spéciale Skyrim existante ou en tant que tout nouveau jeu.

Donc, si vous commencez à zéro, la nouvelle version coûtera 47,99 €/49,99 €, et il y aura une version physique sur PS4. Cependant, si vous possédez déjà l’édition spéciale Skyrim susmentionnée, vous n’aurez qu’à débourser 15,99 €/19,99 € pour passer à l’édition anniversaire Skyrim. Le package étendu comprend une tonne de contenu du Creation Club, comme détaillé ici.

Il y aura aussi un mise à niveau gratuite de PS4 à PS5 pour les propriétaires de l’édition spéciale Skyrim ou de l’édition anniversaire Skyrim, qui « optimisera le jeu avec des graphismes améliorés, des temps de chargement plus rapides, et plus encore ». Malheureusement, votre progression actuelle au trophée ne se poursuivra pas, vous devrez donc recommencer à zéro, Dovahkiin.