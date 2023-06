Les principaux studios abandonnent le SDCC 2023 au milieu de l’incertitude de la grève de l’acteur

Le San Diego Comic-Con de l’année dernière a livré un certain nombre de grands jours grâce aux annonces de Marvel Studios, Warner Bros. et bien d’autres qui se battent pour attirer l’attention. Cette année cependant, il semble que la Con se déroulera sans bon nombre de ses gros canons, car bon nombre des plus grands studios ne participeront pas à l’événement de cette année.







Selon Variété, après avoir traversé la pandémie de Covid et réussi à revenir en 2022 avec un énorme événement qui semblait bel et bien mettre les années précédentes dans le passé, l’un des plus grands événements Comic-Con au monde est à nouveau mis à rude épreuve alors que les studios qui apporté les plus grandes annonces à la Con de l’année dernière ont déjà abandonné une performance répétée. La liste de ceux qui ne feront apparemment pas leur apparition comprend Disney, qui signifie par procuration Marvel Studios et Lucasfilm, HBO, Sony Pictures, Universal et Netflix. En attendant, le rapport suggère que Warner Bros. Discovery n’a pas encore pris de décision quant à sa comparution, mais avec une nouvelle DCU à promouvoir, cela pourrait être une grave erreur pour eux de rater l’occasion de prendre le devant de la scène.

La principale raison de l'abandon massif se résume à l'incertitude dans l'industrie en ce moment à cause de la grève des écrivains de la WGA, qui semble toujours sans fin en vue, et à la possibilité que la fin de ce mois puisse voir SAG-AFTRA et l'AMPTP n'a pas réussi à s'entendre sur les conditions et a conduit les acteurs à être également en grève au moment où le SDCC arrive. Avec la perspective très réelle que les studios participant à l'événement pourraient se retrouver sans personne pour parler réellement sur leurs panneaux, il n'est pas surprenant de voir un tel manque d'engagement se manifester.







Qui apparaîtra au SDCC 2023 ?

Studios Marvel

Actuellement, certains grands studios prévoient encore de sortir les gros canons pour le public de SDCC. Bien que Warner Bros. Discovery n’ait pas décidé s’il apporterait quoi que ce soit à la fête, la nouvelle marque Max devrait donner des nouvelles sur ses prochains titres animés. Cela pourrait inclure des nouvelles sur Velma saison 2, donc c’est quelque chose à attendre avec impatience.

Ailleurs, Paramount Pictures s’est engagé à réunir un panel pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, mais on ne sait pas s’il y aura quelque chose de Paramount +. NBC semble être prêt pour une apparition tant que la grève d’un acteur n’aura pas lieu, ce qui irait probablement aussi pour leur bras de streaming de Peacock, et Amazon et Apple TV + n’ont pas encore clairement exprimé leurs intentions.

Une chose qui a été précisée est que quoi qu’il advienne de la grève d’un acteur, le SDCC ira de l’avant. Le porte-parole David Glanzer a déclaré Variété:

«En ce qui concerne la grève et ses effets possibles sur le Comic-Con, nous avons tendance à nous abstenir de toute spéculation ou prévision. Je dirai que nous espérons une résolution rapide qui s’avérera bénéfique pour toutes les parties et permettra à chacun de poursuivre le travail qu’il aime. Jusque-là, nous continuons à travailler avec diligence sur notre événement estival dans l’espoir de le rendre aussi amusant, éducatif et festif que les années passées.

Attendez-vous à en savoir plus sur les horaires du SDCC au début de juillet, date à laquelle les négociations contractuelles entre SAG-AFTRA et AMPTP auront abouti à une conclusion pour le meilleur ou pour le pire.