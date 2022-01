Les principales premières de Paramount + en Amérique latine

in

Dans primordial + Ils ont la recette idéale pour commencer l’année, de pair avec de grandes avant-premières qui renouvellent leur catalogue de séries et de films. La plateforme de streaming a annoncé la liste des contenus qui commenceront à être disponibles à partir du 6 janvier, parmi lesquels le retour de Ray donovan deux ans après l’annulation de la série, après 7 saisons. De grands classiques seront également ajoutés, tels que Star Trek Oui Mini-espions.

Films

APEX (6 janvier)

Ce thriller de science-fiction met en vedette Bruce Willis. Il est centré sur un homme qui, au milieu d’une île, est chassé par des chasseurs d’élite qui ont payé pour mettre fin à ses jours. Cependant, il s’avérera ne pas être si apprivoisé.

Ray Donovan, Le Film (15 janvier)

Après sept ans d’émissions brutalement terminées, le personnage incarné par Liev Schreiber. Les événements reprendront là où ils s’étaient arrêtés en 2020, avec Mickey lâche et recherché par Ray donovan. De plus, vous plongerez dans l’histoire d’origine de Ray et Mickey.

Mini-espions

La saga créée par Robert Rodriguez il y a un peu plus de deux décennies, il sera disponible sur la plateforme. La famille d’espions Cortez Il s’agrandira lorsque les deux plus jeunes découvriront qu’ils font partie d’un réseau d’agents secrets.

Star Trek

L’un des classiques de la science-fiction est là, pour les amoureux des aventures de la Capitaine Kirk au XXIIIe siècle.

Séries

10 janvier 1883

Le prequel de Yellowstone a sam elliot en tant que protagoniste et se concentre sur la famille Dutton, lors de son voyage vers l’ouest, à travers les Grandes Plaines. Il montre comment s’est déroulée l’expansion vers l’ouest de l’Amérique du Nord, à travers cette famille qui cherche une vie économique meilleure dans les nouvelles terres.

Acapulco Shore – Saison 9 (18 janvier)

L’émission de téléréalité mexicaine revient avec son neuvième volet pour continuer à battre des records d’audience et des mentions dans les réseaux. La famille Shore Il arrivera à Carthagène, en Colombie, dans ce qui sera la première fois qu’une livraison sera complètement taxée en dehors du Mexique.

Marley & Mirko (20 janvier)

Marley, l’un des pilotes les plus populaires d’Argentine s’ouvre sur le monde pour montrer à quoi ressemble sa vie avec Mirko, le petit fils qui est né en 2017.

Départ – Saison 2

La deuxième saison complète de cette série sera disponible sur la plateforme. C’est l’histoire d’une enquête qui tourne autour du mystérieux accident qui a conduit au déraillement du train expérimental à grande vitesse.

je meurs ici

Produit par Jim Carrey, les deux saisons se concentrent sur le livre de non-fiction éponyme qu’il a écrit William Knoedelseder. Il raconte l’histoire d’un groupe de comédiens qui travaillent dans Le sous-sol et sont dirigés par Goldie, qui les aime mais est aussi respecté.

Pat’ Patrouille – Saison 8

Pour les plus petits vient un nouvel opus de la patrouille de patte qu’ils composent Hunt, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble, Skye, Ryder et Everest, chargé de prendre soin de la baie dans laquelle ils vivent.

