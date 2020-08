Les princesses des Pays-Bas posent habilement pour la caméra

25/08/2020 17h58

La famille royale néerlandaise rend ses adeptes heureux avec de nouvelles photos des princesses. Amalia, Alexia et Ariane semblent être des professionnelles depuis longtemps.

Les nouvelles photos des enfants royaux néerlandais suscitent l’enthousiasme des fans royaux. Mardi 25 août, la famille a publié deux portraits inédits de la princesse Amalia (16 ans), de la princesse Alexia (15 ans) et de la princesse Ariane (13 ans) sur leur site officiel. Les photos ont été prises en juillet au Palais Noordeinde, la résidence officielle du roi Willem-Alexander (53 ans) dans le centre de La Haye.

Quelques photos ont également été partagées avec le public sur Instagram. C’est perceptible: la tenue de la princesse héritière Amalia et celle de la princesse Ariane ont déjà été vues. À la mi-juillet, le roi Willem-Alexander et son épouse, la reine Máxima (49 ans), ont publié une photo de famille actuelle du parc du palais Huis ten Bosch à La Haye. Amalia et Ariane portent toutes les deux des robes bordées de dentelle, Alexia, en revanche, une robe chemisier assez simple en bleu. Dans les nouveaux portraits, elle se montre maintenant dans une robe blanche à boutons.

