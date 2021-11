Les prévisions de Nostradamus pour 2022

Michel de Nostradame C’était un apothicaire et futurologue français qui a laissé un total de 6338 prophéties qui ont été interprétées par de nombreux experts qui disent qu’il est le voyant le plus précis de l’histoire. Pendant 465 ans les différentes alternatives proposées par cet homme ont émerveillé et fait l’actualité. 2022 n’est pas étranger à cette condition et il y a déjà des nouvelles concernant les visions qui Nostradamus avait pour cette année.

L’une des principales questions soulevées par ce personnage historique pour l’année que nous vivons est qu’il y aura une guerre entre deux pays car l’une des nations manquera de ressources et devra attaquer l’autre pour garantir la survie de ses population. Ce thème est récurrent dans le travail de l’apothicaire, ce qui pose un scénario alarmant à cet égard pour l’année prochaine.

Les prédictions de Nostradamus pour cette année

Il dit aussi que le Union européenne il traverse ses derniers instants et il ne lui reste plus grand-chose pour sa chute. De nombreux adeptes du voyant soulignent le Brexit et comment il pourrait être le début d’un déclin qui trouve son point final dans une dissolution prédite par Nostradamus et alimenté par des courants nationalistes au sein du marché commun.

Plus de pronostics ? Oui… Nostradamus assuré, selon les experts, qu’un leader politique important et influent perdrait la vie cette année. Bien sûr, il existe un nombre incalculable de personnalités prépondérantes sur la scène politique actuelle. Cependant, certains osent pointer du doigt l’une des personnalités qui fait le plus de bruit : Kim Jong Un, Chef de Corée du Nord, qui apparemment selon cette vision subirait un accident mortel.

Il y a aussi des versets troublants dans l’œuvre de Nostradamus qui suggèrent la possibilité réelle d’une grande ville européenne assiégée par une nation rivale. De quels endroits parlons-nous ? Il y a deux candidats : Londres et paris. Les raisons? Il peut être traité pour une activité terroriste ou la pandémie causée par COVID-19. Nostradamus a posé une année 2022 difficile pour l’humanité et de nombreuses personnes vivent avec vigilance face à ces alternatives terrifiantes.

