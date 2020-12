Les prévisions de Nostradamus pour 2020 qui se sont réalisées!

Michel de Nôtre-Dame, ou mieux connu sous le nom Nostradamus, est devenu célèbre après la publication de «Les prophéties» en 1555. Ce livre prédit supposément des événements futurs, et a rapidement provoqué la panique à l’époque parmi les gens qui ne savaient pas quoi penser, bien qu’il y ait aussi ceux qui croyaient fermement en ses paroles et en quoi position aujourd’hui comme une personne qui a réellement prédit les choses avec précision, bien que d’autres expliquent que ce ne sont que des interprétations erronées de ses écrits.

Cette année 2020 s’est avérée être l’une des pires de l’histoire de la planète entière, et les adeptes de Nostradamus assurent qu’il y a des prédictions françaises qui se produisent cette année, comme mentionné dans la série Netflix « Dark » dans sa troisième saison . Bien que dans son livre il ne dise rien de textuel, les croyants interprètent que divers événements développés au cours de l’année sont fortement liés à ses quatrains poétiques.

Prédictions de Nostradamus en 2020

+ Catastrophes naturelles:

Nostradamus a prédit qu’en 2020 il y aurait une catastrophe naturelle, plus précisément dans le Nouveau Monde, nom sous lequel les Européens domineraient le continent américain, lorsque Mercure est rétrograde en Cancer, c’est-à-dire à la mi-juin. A ces dates on trouve un séisme de magnitude 5,8 qui a secoué la Californie, bien que cela n’ait pas causé autant de dégâts, mais les scientifiques espèrent que « The Big One » se produit dans la ville de Los Angeles, un tremblement de terre qui sera catastrophique en raison de la faille de San Andrés.

Ils supposent également qu’il a dit que La Turquie allait subir un tremblement de terre à un moment donné, et cela s’est produit en octobre, faisant plus de 70 morts et environ 900 blessés.. De plus, ils affirment qu’il a prédit incendies de forêt, températures élevées et tempêtes majeures. Les spécialistes ont dit que Janvier a été le plus chaud de l’histoire de tout janvier, et que 2020 pourrait être le plus chaud de tous les temps, avec les les incendies survenus dans diverses parties de la planète. À cela, ils ont ajouté que l’année se terminera par de puissants ouragans aux États-Unis, qui a mis différentes villes en alerte.

+ Coronavirus:

« Le grand fléau de la ville maritime. Il ne cessera pas tant que la mort ne sera pas vengée. Du sang juste, condamné pour un prix sans crime », étaient ses mots. Selon ses interprètes, parle clairement de COVID-19, puisque si Wuhan n’est pas une ville maritime, « la grande peste » fait référence au marché des fruits de mer où le virus est apparu et là c’est lié à la mer.

+ Grande guerre:

Une grande puissance orientale renverserait une puissance occidentale, qui parlerait de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Avec la chute de Donald Trump et avec le pays nord-américain toujours en lutte contre le coronavirus, et la nation asiatique déjà libérée du virus, ils confirment que le gagnant est la chine, étant la plus grande puissance du monde.

+ Puces implantées:

Certaines théories du complot disent que le vaccin Covid aurait plus qu’un simple remède et pourrait contrôler les humains, bien que cela semble quelque peu trompeur. Ce qui est vrai, c’est que l’employeur Elon Musk a présenté ‘Neuralink’, une puce cérébrale qui prétend guérir les maladies neurologiques.

Comme nous le clarifions, Les prophéties de Nostradamus ne sont pas vraies pour les experts, puisque leurs paroles sont manipulées, et qu’il appartient à chacun de croire ou non à ces malheurs survenus qui, selon les adeptes de l’apothicaire et supposée diseuse de bonne aventure, sont vraiment vraies.