Les prétendues irrégularités de la finale « Capacité physique : 100 » dénoncées par Jung Hae-min

« Capacité physique : 100 » a été l’un des télé réalité le plus populaire sur Netflix récemment, car les défis qui mettent les meilleurs athlètes de Corée du Sud à l’épreuve ont captivé le public, même dans le monde entier. Avec la première du neuvième et dernier épisode, il a été déterminé que le gagnant était Woo Jin-yong. Cependant, de nouvelles informations ont été révélées indiquant des irrégularités dans la finale qui auraient nui à Jung Hae-min.

Le mardi 21 février 2023, le dernier chapitre de la série a été créé, où ils ont montré le dernier tour que les cinq finalistes affronteraient du programme. Cette étape était divisée en cinq matchs, au cours desquels ceux qui ne pouvaient pas passer les tests physiques étaient progressivement éliminés.

Le dernier de tous était un défi où Woo Jin-yong et Jung Hae-min ont dû tirer un lourd et une corde apparemment sans fin. Cela nécessitait beaucoup de force et d’endurance dans le haut du corps, car celui qui atteignait la fin en premier remportait le prix.

Ce que nous avons tous vu sur Netflix, c’est que Woo Jin-yong a réussi à surpasser Jung Hae-min, même s’il a lui-même avoué qu’il était physiquement désavantagé. Cependant, des rapports de divers médias sud-coréens affirment qu’il y a eu des irrégularités lors du dernier match, qui a blessé le cycliste.

QUE S’EST-IL VRAIMENT PASSÉ DANS LA FINALE « PHYSICAL SKILL:100 » ?

La première nouvelle a été faite par la presse coréenne Wikitree le 23 février 2023, quelques jours seulement après la diffusion de la finale de « Physical Ability: 100 ». Eh bien, plusieurs fans du programme avaient discuté dans des forums en ligne que La corde de Woo Jin-yong semblait plus facile à tirer que celui de Jung Hae-min.

Ilyo Shinmun a décidé d’enquêter spéculation et a contacté les personnes impliquées. Alors que le gagnant officiel du concours a choisi de ne pas commenter, les représentants de Netflix ont répondu qu’il n’y avait aucun problème technique.

Le dernier match de la finale de « Capacité physique : 100 » consistait à tirer une corde très lourde et longue (Photo : Netflix)

« Nous avons confirmé auprès de l’équipe de production de MBC qu’il n’y avait aucun problème technique avec l’un des équipements du jeu. Nous voudrions également confirmer que Jung Hae Min n’a pas demandé de revanche.», ont-ils déclaré.

Cependant, Ilyo a continué à se plonger dans ce qui s’était passé et a publié un rapportoù il a cité des membres de la distribution et de la production de manière anonyme, qui ont affirmé que le dernier match de la finale de « Physical Ability: 100 » a été enregistré trois fois.

POURQUOI LA FINALE « PHYSICAL SKILL:100 » SERAIT-ELLE ENREGISTRÉE TROIS FOIS ?

En outre, il a été indiqué que Jung Hae Min menait la première fois qu’ils ont enregistré. Cependant, il est présumé que Woo Jin Yong a demandé qu’ils arrêtent le jeu alors qu’ils étaient déjà à mi-chemin, car il se plaignait que il y a eu des problèmes techniques sur votre ordinateur et que la bobine de sa corde crissait trop. C’est alors que l’équipe de production aurait lubrifié les équipes des deux et vraisemblablement modifié le niveau de difficulté, dans l’espoir de faciliter la tâche des deux concurrents.

Malgré toutes les difficultés, Jung Hae Min est sorti victorieux après cet accident. Quand tout semblait aller bien, l’équipe de production leur a demandé de s’affronter à nouveau dans le défiEh bien, ils ont trouvéproblèmes audio”.

« Environ cinq membres de la production ont entouré Jung Hae Min pour le convaincre et le forcer à accepter une revanche.« , a déclaré l’une des sources nommée « Associate A ». Il a également assuré que la production avait tenté de persuader le cycliste »suggérant qu’ils couperaient un peu la longueur de sa corde en guise de compensation”, car l’athlète était sans force après avoir exécuté le défi deux fois.

Finalement, Jung Hae Min aurait accepté et fait une troisième confrontationoù Woo Jin-yong était le vainqueur.

En réponse aux allégations, MBC, la société de production de « Physical Ability:100 », a nié tout ce qui précède et menacé d’intenter une action en justice contre le « spéculations”.

« Nous avons revérifié et pouvons confirmer qu’il n’est pas vrai que le dernier match a été joué trois fois. L’équipe de production discute actuellement d’une action en justice contre les rumeurs non fondées diffusées en ligne.», ont-ils déclaré.

Jung Hae-min a utilisé toute sa force pour relever le dernier défi dans « Physical Ability: 100 » (Photo : Netflix)

Bien que tout soit parti en querelles, la récente interview que Jung Hae-min lui-même a donnée a soutenu les rapports d’Ilyo Shinmun. Il convient de mentionner que, contrairement à d’autres concurrents, le cycliste Il n’a pas fait la promotion de sa participation au programme sur ses réseaux sociauxce qui confirmerait son agacement face à la situation.

QU’EST-CE QUE JUNG HAE-MIN A DIT AU SUJET DE LA FINALE « PHYSICAL SKILL:100 » ?

Jung Hae-Min a décidé de rompre son silence le 28 février 2023, après que les premiers rapports aient suscité de nombreuses controverses. L’athlète a déclaré qu’au départ, il n’allait pas aborder le sujet et J’avais prévu d’accepter la situation telle qu’elle m’avait été donnée. Cependant, lorsque la nouvelle a été révélée et qu’il a vu la réponse de la société de production et de Netflix, il a commencé à se demander s’il devait donner sa version des événements. Il semble que cela l’ennuyait que, pour lui, ils aient menti.

« J’allais tout emporter. Je me suis même senti mal quand j’ai entendu qu’il y avait des critiques envers les cyclistes de la communauté à cause de ma perte. Pourtant, avec l’émission « Physical : 100 » qui devient un succès mondial au box-office, Je pensais que même si je me sentais un peu injuste, si je gardais ma bouche fermée, cela n’affecterait pas les autres. concurrents« , a-t-il déclaré dans un entretien exclusif avec Ilyo. « Quand j’ai vu l’explication de l’équipe de production qu’il n’y avait pas de match retour en finale, j’ai commencé à me demander si je devais exprimer ma position.”.

Ce qui l’aurait décidé, c’était un post d’un membre de la production de « Capacité physique : 100″ où il parlait de ça »un mensonge peut devenir célèbre, mais il ne peut jamais devenir la vérité”.

Jung Hae-Min a confirmé tout ce qui avait été rapporté initialement par Illyo : l’avantage qu’il avait au début, la plainte de Woo Jin-yong, la lubrification de l’équipe, le deuxième tour dans lequel il a gagné et la demande de la production de recommencer le défi en raison d’une panne audio.