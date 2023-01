Les présentateurs des Golden Globes 2023 incluent les nominés Niecy Nash, Ana de Armas et Jamie Lee Curtis

Les présentateurs ont été annoncés pour les Golden Globe Awards de cette année. Mardi, il a été révélé que les présentateurs de la cérémonie comprendront Nièce Nash, Ana de Armaset Jamie Lee Curtis, qui ont tous été nominés pour des prix lors de l’événement. Les autres noms confirmés incluent Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Natasha Lyonne, Michaela Jaé Rodriguez, Nicole Byer, Quentin Tarantino et Tracy Morgan.





Nash est en lice pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou un téléfilm pour son rôle de Glenda Cleveland dans la série Netflix Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. Pendant ce temps, de Armas est nominée pour la meilleure performance dans un drame pour son rôle de Norma Jeane Mortensen, alias Marilyn Monroe, dans le film Netflix Blond. Quant à Curtis, elle est en lice pour la meilleure actrice dans un second rôle dans un film pour son rôle de Deirdre Beaubeirdre dans le film à succès A24 Tout partout tout à la fois.

Variété rapporte également quelques noms supplémentaires qui devraient servir de présentateurs aux Golden Globes. Ceux-ci inclus Elvis star Austin Butler; Les Fabelman équipe Steven Spielberg, Michelle Williams et Tony Kushner; réalisateur Domee Shi et l’équipe de Devenir rouge; Décision de partir le barreur Park Chan-wook; À l’Ouest, rien de nouveau étoiles Felix Kammerer et Daniel Brühl; et Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés vedette Daniel Craig.

Il est également rapporté qu’il y aura de nombreux nominés à la télévision pour la cérémonie. Il est à noter qu’Andrew Garfield (Sous la bannière du ciel) est susceptible d’y assister, tandis que d’autres qui seront là en personne incluent Kevin Costner (Yellowstone), Sheryl Lee Ralph (École primaire Abbott), Julia Garner (Ozark, Inventer Anna), Elizabeth Debicki (La Couronne), Jean Smart (Hacks), Hannah Einbinder (Hacks), Jenna Ortega (Mercredi), Kaley Cuoco (L’hôtesse de l’air), Jessica Chastain (George et Tammie) et Jeremy Allen White (L’ours).





Tous les candidats n’apparaîtront pas

Alors que Brendan Fraser est en lice pour le prix du meilleur acteur pour sa performance dans La baleine, il n’assistera pas à la cérémonie. L’acteur a déclaré publiquement qu’il n’apparaîtrait pas en raison de son histoire avec la Hollywood Foreign Press Association, estimant qu’il serait hypocrite d’y assister. Cela fait référence à l’allégation faite par Fraser en 2018 selon laquelle il avait été peloté par l’ancien président de l’organisation, Philip Berk, en 2003; Berk a depuis été expulsé pour des commentaires controversés liés au mouvement Black Lives Matter en 2021.

« J’ai plus d’histoire avec la Hollywood Foreign Press Association que je n’ai de respect pour la Hollywood Foreign Press Association », a récemment déclaré Fraser à GQ à propos d’une éventuelle participation aux Golden Globes. « Non, je ne participerai pas. C’est à cause de l’histoire que j’ai avec eux. Et ma mère n’a pas élevé un hypocrite. Vous pouvez m’appeler beaucoup de choses, mais pas ça. »

Animé par Jerrod Carmichael, les 80e Golden Globe Awards auront lieu le 10 janvier 2023. D’une durée de trois heures, le programme sera diffusé en direct sur NBC tout en étant diffusé simultanément sur Peacock.