Les près de 4 millions de ventes de Resident Evil 3 surprennent Capcom

Les près de 4 millions de ventes de Resident Evil 3 font de 2020 une année record pour la société mère de Street Fighter.

Nous entrons pleinement dans cette période de reporting financier au début de l’année, où les entreprises détaillent leurs chiffres d’affaires et leurs résultats pour le trimestre d’octobre à décembre. En fait, hier encore, nous avons appris que les bénéfices de Capcom pour l’exercice en cours représentent un nouveau record historique pour l’entreprise, porté par les ventes numériques et par un certain lancement qui a dépassé les attentes. Ils sont sur le presque 4 millions de ventes de Resident Evil 3, le remake de Jill Valentine et Nemesis publié en avril a réussi à placer plus d’exemplaires que prévu.

Si Capcom n’a pas encore mis à jour sa liste de jeux les plus vendus, des diapositives accompagnant la présentation de ses résultats financiers donnent un aperçu des chiffres de sa période de jeux deux étoiles. Resident Evil 3 dépasse déjà 3,6 millions de jeux vendus, soit une augmentation d’environ 600 000 unités en trois mois, étant donné que le jeu se situait à 3 millions fin septembre.

De bons chiffres pour le jeu en 9 mois, bien qu’en dessous des 4,7 millions que Resident Evil 2 Remake a vendu dans le même temps, selon l’analyste Daniel Ahmad. De son côté, l’autre moteur majeur des résultats de Capcom Monster Hunter a été World, et plus précisément son expansion Iceborne. En un peu plus d’un an de mise en vente, MHW Iceborne atteint 7,2 millions d’unités vendues. Rappelons que le jeu de base (pas d’Iceborne) est actuellement le jeu le plus vendu de l’histoire de Capcom, qui totalisait en septembre plus de 16 millions d’exemplaires en circulation.