«  Les premiers vaccins ne mettront pas fin à la pandémie  »

«Nous ne savons pas si nous aurons un jour un vaccin. Il est important de se garder de la complaisance et d’un optimisme excessif. La première génération de vaccins a tendance à être imparfaite et nous devons être prêts non pas à prévenir l’infection, mais à réduire les symptômes et, même ainsi, peut ne pas fonctionner pour tout le monde ou pendant longtemps.

L’analyse ci-dessus est signée par Kate Bingham, chef du groupe de travail britannique créé pour le développement et la production de vaccins contre le covid-19, dans un texte publié dans la revue scientifique The Lancet.

Selon elle, on ne peut écarter l’hypothèse que tous les vaccins finissent par être inefficaces, notamment pour le groupe le plus vulnérable touché par la maladie: les personnes âgées. Pour Bingham, le vaccin ne sera pas «une solution miracle» qui permettra à la vie de revenir à la normale «du jour au lendemain».

L’autorité britannique se joint à un nombre croissant d’experts qui tentent de mesurer les attentes sur l’émergence d’un vaccin contre le nouveau coronavirus.

Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis et scientifique en chef de l’équipe spéciale de la Maison Blanche contre le coronavirus, a expliqué que la grande majorité des vaccins contre le virus ne visent pas à prévenir la contagion, mais plutôt la forme grave de la maladie.