Les premiers souvenirs de contrôle de mission du directeur de vol de la NASA aux enchères

Le casque original utilisé par le premier directeur de vol de la NASA a reçu l’autorisation de passer aux enchères.

Le casque Western Electric Bell System 52 porté par Christopher C. Kraft, Jr., le «père du contrôle de mission», fait partie des plus de 100 artefacts et souvenirs offerts par Heritage Auctions au nom du domaine de l’ingénieur légendaire. La maison de ventes organisera la vente en direct le vendredi 21 mai à Dallas et en ligne.

« Un argument valable peut être avancé selon lequel Chris Kraft était aussi important pour la croissance et le succès de la NASA que n’importe qui dans son histoire », a déclaré Brad Palmer, directeur des expéditions d’exploration spatiale d’Heritage Auctions, dans un communiqué. « Il a été directeur du Johnson Space Center pendant une décennie à un moment crucial de l’histoire de la NASA et a proposé le concept de contrôle de mission de la NASA, qui porte maintenant son nom. »

En tant que premier directeur de vol de la NASA, Kraft a non seulement défini le rôle du poste, mais a également conçu la manière dont la planification de la mission et les opérations étaient menées. En commençant par le lancement du premier astronaute américain dans l’espace il y a 60 ans ce mois-ci, Kraft a développé les processus pour les décisions go / no-go, les communications espace-sol, la résolution de problèmes en temps réel, le suivi de mission et la récupération de l’équipage.

En rapport: La NASA nomme le contrôle de mission après le premier directeur de vol spatial américain

Le drapeau américain du directeur de vol Chris Kraft et l’écusson de la mission Apollo 11 ont volé sur la lune lors de la première mission d’atterrissage lunaire. (Crédit d’image: Heritage Auctions)

La carrière de Kraft à la NASA a englobé les missions Mercury, Gemini, Apollo, Skylab et les premières missions de la navette spatiale. Il est décédé en 2019 à l’âge de 95 ans.

Kraft portait le Western Electric Bell System 52, le casque d’un opérateur téléphonique, pour les quatre premiers vols d’astronautes Mercury, y compris les sauts suborbitaux d’Alan Shepard et Gus Grissom et les missions orbitales effectuées par John Glenn et Scott Carpenter. Kraft a gardé le casque comme un souvenir personnel après son remplacement par un appareil plus moderne.

L’appareil à une oreillette, avec un microphone attaché et un bandeau en acier recouvert de tissu, est clairement visible sur de nombreuses photos prises de Kraft dans le Mercury Control Center, y compris une image figurant sur la couverture de son autobiographie de 2001, « Flight: My Life in Mission Control. «

« Il serait pratiquement impossible de surestimer l’importance de ce casque et son rôle dans le programme spatial de la NASA », a déclaré Palmer. « Il est difficile d’imaginer à quel point la connexion à la maison a dû être mince pour ces premiers astronautes des missions initiales Mercury. Cette connexion est littéralement passée par ce casque et a gardé ces astronautes connectés à l’un des pionniers les plus percutants du voyage spatial. »

(Kraft n’a pas parlé directement avec les astronautes pendant qu’ils étaient dans l’espace, mais il leur a donné les commandes qui leur ont été relayées par le communicateur de capsule, ou Capcom, un autre astronaute équipant une console dans Mission Control.)

Heritage a fixé l’offre d’ouverture du casque Mercury de Kraft à 1750 €, ce que les enchères préalables aux enchères ont déjà dépassé. (En plus du prix d’adjudication, Heritage facture une prime d’achat de 25% sur les offres jusqu’à 300 000 €.)

Parmi les autres articles de la succession de Kraft, citons un casque des années 1970 qu’il portait au début du programme de la navette (offre d’ouverture: 1000 €) et une plaque signalétique de bureau et un ensemble de stylos sur lesquels sont montés 18 petites lumières, dont 16 sont étiquetées pour l’Apollo. des consoles de programme que Kraft dirigeait en tant que directeur de vol, telles que «Guidance Officer» et «Flight Surgeon» (offre d’ouverture: 600 €).

Ensemble de stylos de bureau et plaque signalétique appartenant au regretté Christopher C. Kraft, Jr., premier directeur de vol de la NASA, avec 16 lumières étiquetées correspondant aux consoles Apollo Mission Control qu’il a supervisées. La pièce fait partie des plus de 100 articles que la propriété de Kraft a mis aux enchères. (Crédit d’image: Heritage Auctions)

La vente comprend également des souvenirs des nombreuses missions effectuées par Kraft, y compris des segments de bouclier thermique à base d’acrylique provenant des vaisseaux spatiaux Gemini et Apollo, y compris une prise d’Apollo 11, la première mission d’atterrissage lunaire en 1969. Kraft possédait également un petit drapeau américain et un patch de mission qui a été transporté par Neil Armstrong et Buzz Aldrin à la surface de la lune sur le module lunaire Eagle (offre d’ouverture: 25 000 €).

Parmi les autres présentations de la succession de Kraft, citons un affichage à trois panneaux de drapeaux sur Apollo 12, Apollo 16 et Apollo 17 (offre d’ouverture: 12000 €) et un grand drapeau américain transporté sur STS-1, la première mission de navette spatiale (offre d’ouverture: 1250 € ).

La vente est complétée par des médaillons transportés lors des missions Gemini et Apollo; certains des prix que Kraft a reçu, y compris sa médaille d’intronisation au National Aviation Hall of Fame; des exemples de correspondance qu’il a échangée avec des astronautes et des personnalités publiques notables; et d’autres souvenirs, y compris un module d’amarrage ombilical qui lui a été offert après le projet d’essai Apollo-Soyouz de 1975, la première mission conjointe américaine et russe.

La vente aux enchères de signatures d’exploration spatiale de Heritage, mettant en vedette le domaine de Christopher C. Kraft, Jr., comprend également d’autres souvenirs et artefacts consignés par des astronautes et des collectionneurs couvrant les 60 dernières années de vols spatiaux habités. La vente se déroulera sur deux jours, avec des enchères en personne, par téléphone et en ligne ouvertes pour les 388 premiers lots (y compris les articles du domaine Kraft) le vendredi 21 mai et des enchères en ligne pour les 518 lots restants samedi.

Poursuivre collectSPACE.com au Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.