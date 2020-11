Les premiers rendus des OnePlus 9 et 9 Pro montrent un design similaire au 8T avec un écran incurvé sur les côtés

Ce sera l’un des téléphones les plus attendus pour 2021 et maintenant le OnePlus 9 et 9 Pro sont apparus dans le premier rend. S’ils sont exacts, bien sûr. En eux, nous pouvons voir essentiellement son design externe et comment il a été influencé par ses prédécesseurs OnePlus 8T et OnePlus Nord. Voyons ce que cela apporterait.

Les fuites et les rumeurs sur le OnePlus 9 deviennent progressivement présentes à l’approche de sa date de présentation. Le célèbre leaker @onleaks a publié sur Voice ce qu’il dit être Les rend OnePlus Next Phone officiel. Bien sûr, prévenez que certains détails peuvent encore changer.

Quatre caméras arrière et un écran aux bords incurvés

Le premier à se démarquer dans ces rend du OnePlus 9 et du OnePlus 9 Pro est le ensemble caméra arrière. Dans un rectangle en saillie dans le coin supérieur, nous voyons un total de quatre lentilles avec le flash et d’autres capteurs. Deux de ces lentilles ont un renflement encore plus grand.

OnLeaks n’a pas donné de détails sur les spécifications de ces caméras, bien qu’à partir de 91mobiles, ils aient assuré il y a quelques jours qu’ils avaient les spécifications possibles du OnePlus 9. Nous parlerions un capteur primaire de 48 MP, un ultra grand angle de 48 MP également et un troisième capteur de 8 MP. Ce dernier pourrait être un macro capteur, un capteur de profondeur ou même un capteur monochrome.

Le prochain aspect pertinent après le système de caméra est l’écran que ces nouveaux téléphones OnePlus apporteraient. Apparemment, nous parlerions de un écran aux côtés incurvés et d’une taille de 6,55 pouces. Un trou est conservé dans l’écran dans l’un des coins supérieurs pour placer la caméra frontale. Le dos sera en verre.

Enfin, l’idée que nous allons les voir officiellement présentés en mars de cette prochaine 2021. C’est quelque chose que d’autres rumeurs ont précédemment indiqué et coïncide dans un certain sens avec le calendrier OnePlus, qui lors de ce 2020 a présenté, par exemple, le OnePlus 8 en avril.

Via | Voix