Les premiers instants de la catastrophe de Hindenburg capturés dans des images récemment publiées

Quand l’énorme dirigeable allemand Hindenburg a pris feu le 6 mai 1937, lors d’un vol au-dessus du New Jersey, il s’est enflammé en quelques secondes avant de s’écraser au sol devant des spectateurs horrifiés. Désormais, des images qui ont capturé les premiers instants de la catastrophe, qui seront diffusées à la télévision pour la première fois, pourraient offrir de nouveaux indices sur ce qui a déclenché l’incendie.

Le jour de l’accident, des photographes de presse filmaient déjà l’Hindenburg à la Naval Air Station de Lakehurst, New Jersey. Lorsqu’ils ont réalisé que le dirigeable brûlait, ils se sont précipités pour enregistrer des images de l’incendie qui se propageait rapidement, et les images et les photos les plus connues de la catastrophe le montrent toutes sous un angle similaire.

Cependant, un photographe amateur nommé Howard Schenck était également sur les lieux avec un appareil photo grand public Kodak de 8 millimètres – mais il était à un endroit différent sur le terrain. Schenck s’est rendu compte que l’Hindenburg était en feu et a commencé à filmer plus tôt que les photographes d’actualités, et son objectif grand angle et sa vue latérale du dirigeable capturaient toute la longueur de l’Hindenburg alors qu’il brûlait, offrant une perspective qui manquait dans la couverture des caméras de nouvelles. .

L’étonnante vue de Schenck sur l’Hindenburg en feu – et ce qu’elle pourrait montrer sur l’accident – est révélée dans le documentaire NOVA « Hindenburg: la nouvelle preuve », diffusé en première sur PBS ce soir (19 mai) à 21 h HAE. L’angle jusqu’alors invisible a fourni aux enquêteurs des indices sur le mystère de longue date de ce qui a généré l’étincelle qui a déclenché le hydrogène en feu, ont déclaré des représentants de PBS dans un communiqué.

Ce jour-là de mai, le Hindenburg venait d’arriver dans le New Jersey après un voyage de trois jours au départ de Francfort, en Allemagne. Le dirigeable a largué ses lignes d’atterrissage vers 19 h 17, heure locale, selon la Royal Society of Chemistry (RSC). Quatre minutes plus tard, le Hindenburg a été soudainement englouti par les flammes et a chuté au sol. Il n’a fallu que 32 secondes pour que le zeppelin soit complètement incinéré. Lorsque la fumée s’est dissipée, 35 personnes à bord du dirigeable et un membre de l’équipe au sol étaient morts.

Les dirigeables comme le Hindenburg étaient constitués d’un cadre métallique recouvert d’une «peau» de coton vernie qui était ensuite gonflée à l’hydrogène, et l’hydrogène est hautement inflammable s’il est exposé à l’air et se mélange avec oxygène , selon le RSC. Les enquêteurs allemands et américains ont déterminé à l’époque que la cause de la catastrophe était une étincelle provoquée par une décharge statique, qui a ensuite déclenché une fuite d’hydrogène, a rapporté le RSC.

En partie, la tragédie s’est déroulée comme elle l’a fait parce que les officiers qui pilotaient le dirigeable ne suivaient pas des protocoles de sécurité bien établis qui rendaient le vol du dirigeable sûr – ou du moins, aussi sûr que possible, a déclaré Dan Grossman, un historien de l’aviation. et écrivain, et l’un des experts du documentaire.

« Cela n’allait jamais être » sûr « , vous ne pourrez jamais faire fonctionner une bombe volante en toute sécurité », a déclaré Grossman à 45Secondes.fr. « Mais les Allemands avaient développé des protocoles très délibérés et minutieux sur la façon de faire fonctionner un dirigeable, et beaucoup d’entre eux ont été ignorés », a-t-il déclaré.

Il y a eu un orage ce jour-là, créant un environnement chargé électriquement qui a augmenté le risque de décharge statique . Les opérateurs avaient également de bonnes raisons de croire que l’hydrogène s’échappait près de la queue du Hindenburg, car il y avait une lourdeur inhabituelle dans cette zone qui aurait pu indiquer une fuite, a déclaré Grossman. Dans ces circonstances, ils n’auraient pas dû tenter ce que l’on appelle un atterrissage en hauteur – dans lequel un dirigeable lâcherait ses cordes d’atterrissage alors qu’il était encore à haute altitude, et serait ensuite treuillé au sol – une pratique qui présentait un risque plus élevé de générant des étincelles qu’un atterrissage bas.

« Vous ne pouvez jamais faire fonctionner un dirigeable à hydrogène en toute sécurité, et vous ne pouvez certainement jamais en faire fonctionner un en toute sécurité là où il y a des orages », a-t-il déclaré. « Mais vous pouvez le faire fonctionner d’une manière plus sûre ou moins sûre, et ils ont choisi la manière la moins sûre en choisissant un atterrissage haut plutôt qu’un atterrissage bas. »

Les détails sur l’impression du film 8 mm ont permis aux experts en archivage de confirmer que les images de Schenck étaient authentiques. (Crédit d’image: PBS / NOVA)

Un nouvel angle

En 2012, Grossman assistait à un service commémoratif du 75e anniversaire de la catastrophe de Hindenburg à Lakehurst, lorsqu’il a été approché par Bob Schenck, qui a déclaré qu’il avait des images de film à domicile de l’accident qui avaient été tournées par son oncle Howard. Au moment des enquêtes sur les accidents en 1937, aucun des enquêteurs n’était intéressé par les images de Schenck, probablement parce qu’ils avaient déjà des images des caméras de télévision et ne se souciaient pas de voir plusieurs angles de l’événement, a déclaré Schenck dans le documentaire.

Quand Grossman a vu pour la première fois les images de Schenck, « ma réaction était juste – wow. Je ne peux pas croire que nous ayons cet angle », a déclaré Grossman à 45Secondes.fr. « Les images commencent plus tôt que toutes les autres séquences de film, elles montrent donc davantage l’accident d’un point antérieur », a déclaré Grossman.

La caméra argentique de Schenck a également capturé une vue panoramique complète du navire du nez à la queue, montrant le Hindenburg pendant ses dernières secondes de vol en palier alors qu’il était englouti par les flammes, jusqu’à ce qu’il touche le sol comme un obus enflammé.

« En raison de l’endroit où se trouvaient les photographes des actualités, qui était très proche de la proue ou du nez du dirigeable, vous ne voyez tout simplement pas cela », a déclaré Grossman.

Les images de Schenck ont ​​commencé plus tôt que celles des caméras de télévision et, bien qu’elles ne capturent pas le moment de l’allumage, elles montrent la chute des cordes. Cela a incité les enquêteurs du documentaire à se demander si les cordes auraient pu conduire suffisamment d’électricité pour déclencher l’incendie mortel, a déclaré Gary Tarpinian, le producteur exécutif du documentaire, dans le communiqué.

« Grâce à ces nouvelles images époustouflantes, nous avons pu relancer une enquête sur un cas froid concernant l’une des catastrophes les plus emblématiques du 20e siècle », a déclaré Tarpinian.

L’angle plus large des images de Schenck souligne également la rapidité avec laquelle l’événement choquant s’est déroulé et la façon dont la catastrophe a dû ressembler aux spectateurs horrifiés qui se trouvaient sur les lieux.

« Un moment, ce grand et beau dirigeable est arrivé en toute sécurité pour atterrir – et le moment suivant, il y a eu ce feu incroyablement dramatique. Et puis en une minute environ, il n’en reste plus rien », a déclaré Grossman. « Vous avez vraiment une idée de ce que cela aurait été de le voir de vos propres yeux, ce que je ne pense pas que vous obteniez tout à fait de la même manière avec les plans rapprochés serrés que vous voyez dans les actualités. »

« Hindenburg: The New Evidence » sera diffusé le mercredi 19 mai à 21 h HAE / 20 h 00 CT sur PBS et pourra être diffusé en ligne à partir du 19 mai. sur PBS.org .

