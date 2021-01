Les premiers écrans OLED 90 Hz pour ordinateurs portables arrivent cette année: Samsung annonce une production de masse

Samsung Display a annoncé son intention de produire en masse le Premier panneau OLED 90 Hz pour ordinateurs portables. La plupart des modèles intègrent des panneaux 60 Hz, tandis que certains expérimentent des panneaux LCD avec une fréquence plus élevée, comme 120 Hz. À partir de mars, Samsung Display commencera à produire en masse ces panneaux OLED 90 Hz qui devraient ils atteignent «plusieurs entreprises mondiales» cette année.

Le fabricant n’a pas révélé beaucoup de détails ou de spécifications de ces nouveaux panneaux, mais explique qu’ils seront produits en grande quantité et initialement en 14 pouces. Sans exclure qu’à l’avenir il sera agrandi par exemple à 16 pouces.

Un OLED 90 Hz équivalent à des écrans LCD 120 Hz

Nous avons actuellement quelques ordinateurs portables avec panneau OLED. Ceux-ci tirent parti du panneau OLED 4K de 15,6 pouces présenté par Samsung début 2019. Deux ans plus tard, Samsung Display va encore plus loin et annonce qu’il étend sa production et intègre un taux de rafraîchissement plus élevé.

Samsung explique que les panneaux OLED 90 Hz nécessitent un niveau élevé de spécifications et de graphiques, mais permettront de rendre les images plus réalistes et agiles.

Comme Samsung le décrit également, les panneaux OLED peuvent passer d’un écran à l’autre plus rapidement que les panneaux LCD équivalents et en pratique sont équivalent à des panneaux LCD 120 Hz. En termes numériques, ces nouveaux panneaux OLED 90Hz sont dix fois plus rapides que le panneau 90Hz avec le temps de réponse le plus bas du marché.

Avec cette annonce, les panneaux OLED devraient enfin décoller dans les ordinateurs portables. Jusqu’à la date, son utilisation a été pratiquement résiduelle et même Samsung lui-même a opté pour des panneaux QLED dans certains de ses derniers appareils. Il faudra attendre le second semestre pour voir si les fabricants d’ordinateurs portables font enfin le saut vers l’OLED de manière décisive.