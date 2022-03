Les premiers détails de l’OSOM OV1 sont confirmés, le nouveau smartphone des créateurs de l’Essential

Nous connaissons déjà les premières données du premier smartphone d’OSOM, le smartphone créé par la même équipe qui a donné vie à l’Essential PH-1.

En fin d’année dernière, nous avons pu prendre connaissance des premières données sur l’OSOM OV1, le premier smartphone créé par la nouvelle société dirigée par certains des anciens membres de Essentiel.

Dès le début, on savait l’entreprise aurait une approche axée sur la confidentialitéqui arriverait en 2022 et que parmi ses qualités on trouverait une version Android presque complètement pure.

Désormais, la marque a profité du cadre du Mobile World Congress 2022 pour confirmer Tech Crunch certains des détails les plus intéressants de son premier produit.

Corps en acier inoxydable, double caméra arrière et prix inférieur à 1000 dollars

La première chose qu’OSOM a confirmée à propos de son premier produit est retard à sa sortie. Bien que l’arrivée de cet appareil était prévue pour le troisième trimestre de l’année, finalement il faudra attendre le quatrième trimestre pour pouvoir assister à son lancement.

Comme l’a confirmé la marque, ce retard est dû à la décision d’utiliser un Processeur Qualcomm Snapdragontrès probablement le modèle successeur de l’actuel Snapdragon 8 Gen 1.

Des données ont également été fournies sur un des accessoires qui arrivera avec l’appareil : un Câble USB Type-C avec un interrupteur intégré, qui permettra de basculer entre recharge et échange de données. Ça oui: ce câble sera vendu séparémentet ne sera pas inclus dans la boîte du téléphone.

Jason Keats, PDG de la société, a également révélé quelques détails sur la conception de l’OV1. Son châssis sera en acier inoxydable.et le dos sera fini en céramique, et disponible en trois couleurs : blanc, noir mat et une troisième couleur « plus vivant » qui pour l’instant n’a pas été confirmé.

Il a également été confirmé que le téléphone Il aura un support pour la connectivité Dual SIM, Ultra Wide Band, une batterie de grande capacité et, bien sûr, l’accent déjà mis sur la vie privée.

Le système de caméras du terminal sera composé de deux caméras Sony, 48 ​​et 12 mégapixelsà l’arrière et un appareil photo de 16 mégapixels sur le devant. En ce sens, Keats affirme que l’un des –nombreux– problèmes d’Essential était celui de ne pas donner l’importance nécessaire aux caméras de votre appareil unique. Pour cette raison, il affirme avoir formé une grande équipe d’ingénieurs spécialisés en photographie, pour atteindre, au moins, atteindre un niveau suffisant pour concourir dans le haut de gamme.

Et c’est que l’OSOM OV1 ce sera un smartphone haut de gamme. Cependant, la société affirme que son prix sera bien en dessous de 1000 dollars .

