Les premiers détails de la série Ahsoka & Rangers of the New Republic Disney + révélés par Jon Favreau

Certains nouveaux détails ont été révélés pour quelques annonces récemment annoncées Guerres des étoiles projets, à savoir Ahsoka et Rangers de la nouvelle république. Les détails ont été révélés par Jon Favreau, producteur exécutif et écrivain de The Mandalorian, qui est devenue une partie de plus en plus importante de la franchise. Bien que beaucoup de choses restent mystérieuses, Favreau a au moins confirmé le calendrier approximatif des émissions.

Jon Favreau a récemment fait une apparition sur Bonjour Amérique pour discuter, entre autres, The Mandalorian finale de la saison 2. Il a également confirmé Le livre de Boba Fett série et a parlé un peu de la Guerres des étoiles univers sur Disney +. Sans trop en révéler, il avait ceci à dire sur Ahsoka et Rangers de la nouvelle république.

« Je travaille avec mon partenaire Dave Filoni, qui est ce fantastique partenaire de production, écrivain, que j’ai rencontré lorsque j’ai fait une voix sur The Clone Wars. Nous nous sommes rencontrés au Skywalker Ranch. Nous avons travaillé ensemble sur [The Mandalorian]. Il fait Ahsoka, qu’il écrit en ce moment. Ensuite, nous avons aussi les Rangers de la Nouvelle République. Tous se déroulent dans la même chronologie ici, juste après le Retour du Jedi. «

Certes, cela ne nous donne pas grand-chose mais c’est quelque chose. Tous les deux Ahsoka, qui ramènera Rosario Dawson sous le nom d’Ahsoka Tano, et Rangers de la nouvelle république, aura lieu peu de temps après les événements de Le retour du Jedi. The Mandalorian se déroule également environ 5 ans après les événements de ce film. Cela a du sens, comme Lucasfilm l’avait déjà dit que Rangers de la nouvelle république « se croisera avec des histoires futures et aboutira à un événement historique décisif. »

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a initialement révélé ces projets, et bien d’autres, lors de la présentation de la journée des investisseurs de Disney. L’idée, semble-t-il, est que ces émissions se transformeront en un événement croisé quelconque. Peut-être pas contrairement à ce que les émissions Netflix Marvel ont fait avec Les défenseurs. Les détails de l’intrigue pour les deux spectacles restent fermement secrets pour le moment. Bien qu’avec ce nom de Thrawn, entrez The Mandalorian saison 2 par Ahsoka, il est probablement prudent de supposer que le méchant bleu fera une apparition. Peut-être, et c’est de la pure spéculation, que Thrawn finira par être le principal méchant de cet événement crossover, chaque fois que cela se produira.

La confirmation non surprenante que Dave Filoni écrit le Ahsoka le spectacle devrait réconforter les fans de longue date. Filoni était le principal créateur derrière La guerre des clones aux côtés de George Lucas, où le personnage a fait ses débuts. Elle est, à bien des égards, le bébé de Filoni. Rangers de la nouvelle république, quant à lui, n’a aucun personnage confirmé. Mais Cara Dune de Gina Carano semble être une valeur sûre. Il n’y a pas encore de mot sur une date de première possible pour l’un ou l’autre de ces spectacles. Ce que nous savons avec certitude maintenant, c’est que Le livre de Boba Fett arrivera en décembre 2021. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Vous pouvez consulter le clip d’interview complet de la chaîne YouTube Good Morning America.

Sujets: Ahsoka, Rangers of the New Republic, Star Wars, Disney Plus, Streaming