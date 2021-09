Les premiers clips de Venom 2 déclenchent un carnage maximal

Venom : qu’il y ait un carnage est presque sur nous, et maintenant, plusieurs nouveaux clips ont taquiné le retour de Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock et de son ami symbiote extraterrestre. Le premier clip nous donne une bonne idée du genre de querelles entre le duo qui a fourni de nombreux points forts du premier film, comme Eddie et Venin se disputer comme un vieux couple marié sur les limites et à quel point il est difficile de partager son corps avec de la glu mangeuse d’humains.

La deuxième tranche de séquences ajoute le détective Mulligan de Stephen Graham à la mêlée, et il est sur le point d’être le prochain repas de Venom. Dans les pages des bandes dessinées Marvel, Mulligan finit par se lier avec son propre symbiote, Toxin, et bien qu’il n’ait pas été révélé si cela se produisait dans Venom : qu’il y ait un carnage, le film est susceptible de taquiner ce résultat dans un prochain épisode.

Le suivant Venin 2 clip rassemble Cletus Kasady, le tueur en série de Woody Harrelson, et Eddie Brock de Tom Hardy. Maintenant condamné à mort, Cletus demande une dernière rencontre avec Brock, qu’il utilise apparemment pour réprimander le journaliste en croisade avant d’être attaqué par Venom. C’est probablement la scène qui conduira Cletus à obtenir un petit morceau du symbiote et à devenir ainsi Carnage.

Le clip final nous présente Naomie Harris dans le rôle de Frances Barrison AKA Shriek, un super-vilain avec le pouvoir d’un cri sonore. Dans les images, elle est détenue dans une prison insonorisée mais, malgré toutes les protections, elle parvient toujours à être très terrifiante…

Réalisé par Andy Serkis d’après un scénario de Kelly Marcel, et basé sur une histoire qu’elle a écrite avec Tom Hardy, Venom : qu’il y ait un carnage met en vedette Hardy comme Eddie Brock et Venom aux côtés de Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham et Woody Harrelson. La suite très attendue de Sony reprend plus d’un an après les événements de Venin(2018), avec le journaliste d’investigation Eddie Brock luttant pour s’adapter à la vie en tant qu’hôte du symbiote extraterrestre Venom, qui lui confère des capacités surhumaines afin d’être un justicier mortel. Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage et s’échappe de prison après une exécution ratée.

Venom : qu’il y ait un carnage a déjà projeté quelques chanceux, dont la plupart n’ont pas pu contenir leur enthousiasme face à une mystérieuse scène post-générique. Bien que les détails de la scène restent secrets (à moins que vous ne vouliez rechercher les rumeurs de fuite), il est probable que cela jette les bases de ce qui va suivre dans la franchise Venom-verse de Sony.

Avec avenir Venin aventures en tête, Tom Hardy a récemment révélé ses espoirs que le personnage rencontre Tom Holland Homme araignée sur grand écran. « Il y a un Venom-Verse, il y a un Spider-Verse, il y a des multivers, il y a toutes sortes de canons, de traditions et de mythologies à explorer à la fois latéralement et dans le temps », a déclaré l’acteur. « Je pense qu’avec les bonnes personnes et la bonne planification, et les commentaires du public, et comprendre qu’il s’agit de faire les bons choix au bon moment … Même avec la prévoyance de comprendre où les choses peuvent déjà aller ou où ils souhaitent aller, c’est une combinaison de tous ceux dans l’alchimie de ce qu’elle sera. »

Venom : qu’il y ait un carnage devrait sortir en salles aux États-Unis le 1er octobre 2021, après avoir été retardé par rapport à une date initiale d’octobre 2020 en raison de la situation mondiale actuelle.

Sujets : Venin 2, Venin