Les premières réactions sans rancune célèbrent les talents de comédienne de Jennifer Lawrence

Pas d’émotions fortes valide Jennifer Lawrencetitre de l’une des nouvelles reines de la comédie. Malgré le fait que c’était Livre de jeu Silver Linings qui a réussi à donner l’étoile de Les jeux de la faim son Oscar convoité, et techniquement c’était aussi une comédie, c’est dans le nouveau film de Sony Pictures où l’actrice est capable de vraiment démontrer ses talents pour faire rire les gens.







Le film, réalisé par Gene Stupnitsky, suit Maddie, une jeune femme sans le sou sur le point de perdre sa maison. Sans voiture, au risque de perdre son emploi, et en crise, elle décide de répondre à une étrange annonce dans le journal publiée par deux parents désespérés qui veulent que leur fils introverti sorte de la maison et vive sa vie au-delà des quatre murs de sa chambre. Maddie tentera de se rapprocher de Percy en le séduisant et en nouant une amitié avec lui, mais il ne sera pas facile de faire éclore sa personnalité.

En plus de Lawrence, le casting est complété par Andrew Barth Feldman dans le rôle de Percy ; Matthew Broderick comme Laird, le père de Percy; Laura Benanti comme Allison, la mère de Percy; Natalie Morales dans le rôle de Sara, une amie de Maddie; Scott MacArthur dans le rôle de Jim, un ami de Maddie; Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de Gary; Hasan Minhaj comme Doug; et Kyle Mooney dans le rôle de Jody.







Aucune rancune n’est plus qu’il n’y paraît

Pas d’émotions fortes sort en salles le vendredi 23 juin, mais le film a déjà eu plusieurs projections de presse, et les premières réactions se concentrent sur l’excellent travail de Jennifer dans son saut définitif dans la comédie dans une histoire qui surprend au-delà de sa simple prémisse.

« No Hard Feelings est une comédie sexuelle sincère. Jennifer Lawrence et Andrew Barth Feldman font un travail incroyable. C’est très hilarant et conscient de soi. Le film a un changement dramatique à mi-chemin qui a finalement fonctionné pour moi. Deux points supplémentaires pour inclure Nelly Chaud à Herre. »

« Salut Jennifer Lawrence, la nouvelle reine des comédies R-Rated. No Hard Feelings est le mélange parfait de torride et doux, avec deux grandes performances principales de Lawrence et Andrew Barth Feldman. Venez pour les grands rires, restez pour le cœur gigantesque . »

« NO HARD FEELINGS est porté sur le dos du talent naturel de Jennifer Lawrence. Sans elle, cela ne fonctionnerait pas. Andrew Barth Feldman suit le rythme et livre un virage sensible. Une comédie torride souvent drôle et étonnamment douce mais inégale que nous ne faisons pas voir beaucoup plus. »

« No Hard Feelings possède exactement ce que c’est : une comédie rétrograde classée R. Les blagues fonctionnent très bien, et elles ont aussi un côté doux. Jennifer Lawrence convient parfaitement à ce genre et le ramène à la maison. Il ne casse jamais dans quelque chose de surprenant, mais c’est quand même un bon moment. »

« No Hard Feelings est vraiment ma confiture. Gros bouche, drôle et avec un cœur surprenant, c’est une huée. Jennifer Lawrence se lance à fond dans la comédie, qui rapporte des dividendes, avec un bonus qu’elle, sans surprise, maîtrise le drame. Un retour aux comédies des années 80 que j’adore. »

« Aucune rancune n’a confirmé pour moi que nous avons besoin de Jennifer Lawrence dans plus de films dès que possible ! Bien que le film soit globalement correct, elle porte vraiment cette chose sur son dos et donne une performance pleinement engagée. Quelle star de cinéma ! »

« No Hard Feelings voit Jennifer Lawrence fléchir enfin ses côtelettes comiques dans l’une de ses meilleures performances depuis des années. C’est un retour aux comédies sexuelles torrides notées R, mais c’est aussi étonnamment doux grâce à la chimie de Lawrence et Andrew Barth Feldman. Big recommandation! »