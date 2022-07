Les premières réactions négatives ont des critiques qui disent un « oui » retentissant

Les premières réactions au réalisateur Jordan Peele Non sont maintenant. Et il semble que ce soit un « oui » retentissant de la part de tous ceux qui ont vu la vision unique du cinéaste sur l’horreur de la science-fiction. Avec Daniel Kaluuya et Keke Palmer, Non suit les habitants d’une ville isolée qui sont témoins d’un événement mystérieux et anormal. En gros, ce sont des extraterrestres. Et apparemment, c’est excellent.

Depuis l’annonce initiale, Nope a été enveloppé de mystère, et il semble que cette approche ait fonctionné, avec de nombreux éloges Non pour être très différent de ce à quoi beaucoup s’attendaient. Bien que nous sachions que les extraterrestres joueront un rôle majeur dans le récit, nous ne savons pas exactement ce que Jordan Peele, qui a déjà prouvé son affinité pour renverser les attentes, fera de l’implication d’extraterrestres.

En fait, si surprenant est Non que certains téléspectateurs chanceux devront prendre leur temps et mâcher les choses pendant un moment avant de tirer une conclusion sur ce qu’ils ont vu.

Non est Jordan Peele par Steven Spielberg … avec sous-texte ajouté

De nombreuses réactions ont comparé Jordan Peele à divers cinéastes acclamés, de John Carpenter à Alfred Hitchcock, mais la majorité ne peut s’empêcher de faire des comparaisons entre la dernière offre de Peele et les œuvres du cinéaste bien-aimé Steven Spielberg.

Les comparaisons avec Spielberg sont clairement quelque chose que Jordan Peele espérait réaliser, la star Daniel Kaluuya ayant récemment comparé Non à Rencontres du troisième type. « Non, j’ai l’impression que c’est presque une aventure d’horreur. J’espère que cela ne vous dérange pas que je dise, comme Rencontres rapprochées », a déclaré l’acteur. « Je me souviens quand j’ai regardé ça pour la première fois, il y a probablement environ quatre ans, et J’étais comme, Wow, ça a résisté à l’épreuve du temps. C’est un film incroyable maintenant, surtout avec toute la technologie et toutes sortes de choses qu’il a réussi à faire. C’est comme de l’horreur épique, essentiellement.

Bien sûr, tout ne peut pas rester positif pour toujours, et malheureusement tout le monde n’a pas été aussi captivé par Non. Une réaction appelle même le film le plus décevant de l’année après tant de battage médiatique.

Non suit OJ et Emerald Haywood, interprétés respectivement par Daniel Kaluuya et Keke Palmer, et se concentre sur les habitants d’une ville isolée de Californie. Parmi eux se trouvent les frères et sœurs propriétaires d’un ranch, James et Jill Haywood, qui sont tourmentés par la présence d’un objet volant non identifié, également connu sous le nom d’OVNI. Après avoir été témoins de la forme particulière du ciel, les Haywood décident de tirer le meilleur parti de la situation, avec le couple tentant de capturer l’OVNI sur film et peut-être de sauver leur ranch de la fermeture. Malheureusement, l’OVNI n’apprécie pas cela et décide de torturer les frères et sœurs et la ville.

Écrit, réalisé et produit par Jordan Peele sous ses Monkeypaw Productions, Non étoiles Daniel Kaluuya (Sortez, Judas et le Messie noir), Keke Palmer (Hustlers, Lightyear), Steven Yeun (Minari, Okja), Michel Wincott (Hitchcock, Westworld), Brandon Perea (L’OA, l’insurrection américaine), ainsi que Barbie Ferreira, Donna Mills, Jennifer Lafleur, Andrew Patrick Ralston et Keith David.

Non est prévu pour être publié le 22 juillet 2022 par Universal Pictures.