Les premières réactions louent Spider-Man: Across the Spider-Verse comme une réalisation visuellement époustouflante

Alors que la sortie très attendue de Spider-Man: à travers le Spider-Verse approche, les critiques le louent déjà comme une suite remarquable à son prédécesseur, l’Oscar Spider-Man: dans le Spider-Verse. Ce nouvel opus poursuit l’histoire captivante de Miles Morales et ses retrouvailles avec Gwen Stacy. Le récit tourne autour de leur voyage passionnant à travers le multivers, où ils rencontrent une équipe diversifiée de Spider-People de différentes dimensions. Ensemble, cette équipe s’efforce de protéger le tissu même du multivers. Cependant, leur unité est mise à l’épreuve lorsqu’une nouvelle menace redoutable émerge, conduisant Miles à confronter ses convictions personnelles et à redéfinir sa compréhension de l’héroïsme.

Réalisé par un trio talentueux composé de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, Spider-Man: à travers le Spider-Verse promet de s’appuyer sur le style visuel révolutionnaire établi par son prédécesseur. Profitant de la durée d’exécution prolongée de 140 minutes, l’une des plus longues jamais réalisées pour un film d’animation occidental, la suite a amplement l’occasion d’approfondir les complexités du multivers et le vaste réseau de Spider-Men et de femmes couvrant différentes dimensions. L’anticipation est grande pour la performance au box-office du film, avec des projections indiquant que Spider-Man: à travers le Spider-Verse est sur le point de dépasser les gains du week-end d’ouverture de son prédécesseur. Selon Box Office Pro, le film a le potentiel de gagner au moins 85 millions de dollars sur le marché intérieur au cours de ses trois premiers jours de sortie, soit plus que le double des revenus de la première du film précédent.

Across the Spider-Verse se terminera sur un cliffhanger

Images Sony

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est sur le point de laisser le public suspendu avec une fin de cliffhanger intrigante, selon le co-réalisateur Kemp Powers. Cette décision stratégique vise à créer de l’anticipation et de l’excitation pour le troisième film de la série, Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse, dont la sortie est prévue l’année prochaine. En laissant les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges, les cinéastes espèrent générer de l’enthousiasme pour ce qui nous attend dans l’histoire. Les co-directeurs de Spider-Man: à travers le Spider-Verse ont établi des comparaisons avec la suite The L’Empire contre-attaque. Bien que le film serve de film autonome, il fait également partie d’une histoire plus large en trois parties, qui a influencé l’approche créative adoptée par les cinéastes. Ils savaient dès le début qu’un troisième film était garanti, leur permettant d’aborder le récit avec une perspective différente et une compréhension délibérée de l’arc général de l’histoire.

« Across The Spider-Verse est un film en soi, mais il se termine définitivement sur un cliffhanger. Je pense que c’est un bon cliffhanger. Nous espérons que c’est un tee-up satisfaisant pour ce qui va arriver dans le troisième film, parce que vous Je veux que les gens soient enthousiasmés par ce qui va suivre. Et cela aide que nous sachions qu’il s’agissait de la deuxième partie d’une histoire en trois parties. Puisque vous savez déjà que cette troisième histoire est garantie, vous pouvez l’aborder un peu différemment. Cela dit, il y a beaucoup de personnages clés dans ce film, et il y a une histoire dans ce film qui a son propre arc que nous devions terminer.

Aux côtés d’acteurs de retour comme Shameik Moore dans Miles Morales, Hailee Steinfeld dans Gwen Stacy et Jake Johnson dans Peter B. Parker, des talents notables tels que Andy Samberg, Oscar Isaac, Issa Rae, Karan Soni et Daniel Kaluuya ont rejoint l’ensemble. Spider-Man: à travers le Spider-Verse devrait sortir en salles le 2 juin 2023.