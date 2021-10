Les premières réactions d’Eternals comparent les dernières de Marvel aux meilleures de DCEU, est-ce une bonne chose?

Après avoir été reporté de près d’un an en raison de la situation mondiale actuelle que nous appellerons simplement The Event, Marvel’s Éternels a finalement été créée, et les premières réactions sont maintenant arrivées. Alors que l’embargo officiel de révision pour les dernières sorties de Marvels est levée à 11 h 00, heure du Pacifique, le 24 octobre, l’embargo sur les réseaux sociaux a été levé après la première, ce qui signifie que nous savons enfin si Éternels valait la peine d’attendre. En termes simples, oui, oui c’était le cas.

Putain de merde – Eternals est un chef-d’œuvre flippant !!! Plein d’adrénaline dès le départ, mais aussi plein de cœur et d’humour ! Tant de premières MCU !! Votre esprit sera SOUFFLÉ ! Clin d’œil à la bande dessinée mais une histoire totalement unique. Ces crédits de fin sont des CHANGEMENTS DE JEU !! #Éternelspic.twitter.com/jKiMJukn4S – Tessa Smith – La geek de maman (@MamasGeeky) 19 octobre 2021

En plus de louer le travail de Chloé Zhao, certains critiques ont affirmé que le film voit l’univers Marvel passer à DC pour s’inspirer de Éternels… bien qu’ils affirment qu’ils pensent cela comme un compliment.

#Éternels est surprenant, épique, beau mais dense. Cela prend de grandes oscillations, ressemble parfois à un film de DC (pas à une critique), d’autres fois ne ressemble à aucun autre film de super-héros. J’aurais aimé avoir une réaction rapide et élogieuse à vous offrir, mais je me retrouve avec des pensées plus complexes. – Peter Sciretta (@PeterSciretta) 19 octobre 2021

Un spectateur va même jusqu’à comparer Éternels avec le récent Ligue de justice de Zack Snyder, une comparaison qui pourrait être interprétée de toutes sortes de manières, et qui laissera sans aucun doute certains fans ne pas savoir à quoi s’attendre.

Eternals est la version Marvel de la Justice League de Zack Snyder. Un film qui s’appuie sur un casting de personnages inconnus et le fait avec un grand succès. La direction de Chloé Zhao est superbe. L’un des meilleurs films Marvel de tous les temps. Des scènes de post crédits insensées aussi. #Éternelspic.twitter.com/TbZlqPJxGQ – Scott Menzel (@ScottDMenzel) 19 octobre 2021

Éternels reprend à la suite des événements de l’événement blockbuster de bande dessinée de 2019 Avengers : Fin de partie, présentant au public les Éternels, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

#Éternels , Wow! Beaucoup à déballer. Si les films Marvel sont un diagramme de Venn – des variations au sein de ce chevauchement – ce film est hors des charts. De loin le plus différent de tous leurs films. – Aaron Couch (@AaronCouch) 19 octobre 2021

Écrit et réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, avec Patrick Burleigh contribuant également au scénario, Éternels met en vedette un ensemble stellaire comprenant l’icône hollywoodienne Angelina Jolie dans le rôle de la féroce guerrière éternelle, Thena, Richard Madden dans le rôle d’Ikaris, le chef tactique des Éternels, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, un Éternel qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains, Lauren Ridloff comme Makkari, un Eternal avec le don de la super-vitesse, Brian Tyree Henry comme Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef des Eternals, et Don Lee comme Gilgamesh, l’Eternel le plus fort.

#Éternels est incroyable ! Chloé Zhao & compagnie tournent dans un film de super-héros évocateur, émotionnel et extraordinairement épique. L’ensemble a une excellente chimie et tous obtiennent de grands moments de cinéma pour montrer leurs prouesses. Le naturalisme de la cinématographie de Ben Davis met en lumière l’humanité des personnages. pic.twitter.com/MjZ2VheJ56 – Courtney Howard (@Lulamaybelle) 19 octobre 2021

Le consensus général de ces premières réactions est qu’après plus d’une décennie de films Marvel et de nombreuses critiques pour chaque épisode, ressentant douloureusement la même similitude avec le précédent, Éternels trouve enfin une nouvelle voie.

de Marvel #Éternels est spectaculairement étrange et riche avec une nouvelle mythologie MCU qui le fait se sentir séparé de tout le reste. C’est franchement rafraîchissant. Il y a une douceur-amer dans le film que l’on ressent dans ses plans de coucher de soleil – une touche certaine Chloé Zhao. C’est émouvant et réfléchi pic.twitter.com/pIAFAyhJ4D – Erik Davis (@ErikDavis) 19 octobre 2021

En réalité, Éternels s’attaque apparemment à plus d’un défaut bien connu du MCU, beaucoup concluant que le film permet même à la réalisatrice Chloé Zhao de mettre sa propre empreinte sur les débats, ce que la franchise a été critiqué pour ne pas avoir autorisé les cinéastes dans le passé.

Avec les visuels époustouflants de Chloé Zhao et un ensemble rempli d’acteurs qui se sentent destinés au MCU, #Éternels ne ressemble à aucun autre film Marvel. Tant de grands rebondissements et la chimie de la distribution font vraiment de ce film un film à regarder – Nora Dominick (@noradominick) 19 octobre 2021

Ces sentiments ont été partagés par bon nombre de ceux qui ont eu la chance d’assister à la Éternels première, avec un membre du public décrivant le film comme « d’une beauté cinématographique » et l’appelant « si différent du MCU, comme si c’était son propre univers ».

Je viens de sortir de #Éternels. Je n’ai jamais été aussi investi dans une histoire. C’était cinématographiquement beau. J’étais fiancé tout le temps. Il y a beaucoup à ingérer, mais ils font un excellent travail pour tout traiter. Cela semble si différent du MCU, comme si c’était son propre univers. Je l’ai aimé. – Lauraaaahhh !!! Un fantôme! ‘า 劳拉 (@lsirikul) 19 octobre 2021

Un autre est même allé jusqu’à décrire la Éternels comme « pas un film Marvel; c’est un film de Chloé Zhao », ce qui suggère certainement que la dernière sortie de super-héros de la franchise se différenciera considérablement de ce qui a précédé.

#Éternels est peut-être le film Marvel le plus ambitieux jamais réalisé. Mais le plus grand compliment que je puisse lui faire, c’est que ce n’est pas un film Marvel ; c’est un film de Chloé Zhao. pic.twitter.com/AzlXjJQXVc – Brian Davids (@PickYourBrian) 19 octobre 2021

Bien sûr, tout le monde n’était pas aussi amoureux du dernier effort de Marvel, un critique disant que Éternels « (à peine) se débrouille à grande échelle, quelques acteurs affables et une éventuelle intrusion [sic]. » Bien que loin d’être une réaction cinglante, cela peut amener certains fans à tempérer un peu leurs attentes.

#Éternels flirte avec le fait d’être « juste un film de super-héros » mais se débrouille (à peine) à grande échelle, quelques acteurs affables et une éventuelle intrusion. À son meilleur, il joue presque comme Marvel jouant dans le bac à sable DCEU, mais s’appuyant sur des archétypes de super-héros relativement génériques. pic.twitter.com/Im83hV6sm0 – Scott Mendelson (@ScottMendelson) 19 octobre 2021

La déception de certains téléspectateurs se poursuit malheureusement, ce critique se demandant pourquoi, alors que tant d’éléments sont si différents du fourrage MCU habituel, il en résulte toujours que des personnes surpuissantes se battent contre des monstres CGI.

ETERNALS: dans le style et le ton, c’est facilement le film le moins semblable à Marvel dans le MCU (il ne ressemble pas à du plastique. aussi, le sexe se produit) et l’échelle est cosmique d’une manière qui fait que l’arc des vengeurs se sent comme un blip. alors pourquoi est-ce encore que des gens en spandex inadaptés se battent contre un mauvais CG pendant 3 heures — david ehrlich (@davidehrlich) 19 octobre 2021

Un spectateur a également trouvé Éternels décevant, trouvant que l’histoire est « un gâchis alambiqué d’exposition » et en désaccord avec la majorité en affirmant que « le style distinctif de Chloé Zhao est malheureusement absent ».

Mis à part quelques moments éblouissants et une distribution merveilleusement diversifiée, ETERNALS m’a déçu. L’histoire est un gâchis alambiqué d’exposition car elle saute à travers le temps et plusieurs continents avec un ton inégal. Le score de Ramin Djawadi s’envole mais le style distinctif de Chloé Zhao est malheureusement absent. pic.twitter.com/OXcTw2OYJr – Matt Neglia (@NextBestPicture) 19 octobre 2021

Retournant à la vitesse supérieure vers le côté positif des choses, les éloges pour les visuels de Chloé Zhao se poursuivent, ainsi que la compétence avec laquelle le Éternels gère sa portée épique et son histoire.

#Éternels est tout un film. Il est tourné avec une portée énorme, visuellement différente (et plus intime) que tout autre Marvel. Il a des rires, de grandes surprises et du cœur pour accompagner l’histoire gigantesque et bondée qu’il déballe. Chloé Zhao a un cachet visuel vraiment unique. pic.twitter.com/hSMtwRlabv – BD (@BrandonDavisBD) 19 octobre 2021

Plusieurs premières réactions veillent à mentionner les scènes secrètes de post-crédits d’Eternals, qui, contrairement à certains stingers MCU, semblent valoir la peine de rester à votre place.

#Éternels est probablement le film Marvel le plus choquant et le plus surprenant que vous verrez. Beaucoup de rebondissements. Kumail Nanjiani est hilarant dans chaque scène. Comme toujours, restez jusqu’au bout. pic.twitter.com/Z3Hm6Vxznx – Kirsten (@KirstenAcuna) 19 octobre 2021

Alors que les détails de ce qui est inclus dans les deux scènes post-génériques restent inconnus (pour l’instant du moins), la réalisatrice Chloé Zhao a récemment taquiné leur importance pour l’univers cinématographique Marvel au sens large en disant: « Ne restez pas seulement pour la première – restez aussi pour le le deuxième aussi. Ils sont tout aussi importants en poids, et les deux ont de grandes surprises pour vous. » De toute évidence, cette paire d’ajouts de crédits postaux est à la hauteur du battage médiatique.

Ma partie préférée des films Marvel est la façon dont ils parviennent constamment à trouver de nouvelles façons de raconter leurs histoires. #éternels est magnifiquement tourné et semble très différent des précédents films MCU. L’histoire m’a surpris avec certains rebondissements. Les 2 scènes après le générique sont 👏👍🔥 pic.twitter.com/XUgxkBngeX – Steven Weintraub (@colliderfrosty) 19 octobre 2021

Enfin, un critique a trouvé beaucoup à aimer et à admirer à propos de Éternels, suggérant même qu’après toutes ces années et 25 films, le film est un signe que les choses dans l’univers cinématographique Marvel sont sur le point de changer; « La franchise a mûri et ce n’est que le début de ce qui est possible. »

Après 25 films, Chloe Zhao a incroyablement emmené le MCU dans une toute nouvelle direction avec #Les Éternels. La franchise a mûri et ce n’est que le début de ce qui est possible. Un film absolument époustouflant et épique où @kumailn fait rire mais @gemma_chan est le coeur. – 🍅Jacqueline🍅 (@THATJacqueline) 19 octobre 2021

Éternels sortira en salles aux États-Unis le 5 novembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU, et est l’un des plus longs épisodes de Marvel Cinematic Universe à 156 minutes (2 heures et 36 minutes). « L’histoire se déroule sur deux périodes », lit-on dans un communiqué de presse officiel de Disney pour le film. « Un scénario se déroule dans le passé lorsqu’ils opéraient comme une équipe formidable et une unité familiale proche. Le deuxième scénario est dans le présent, lorsque le groupe s’est fracturé et s’est séparé, se contentant de vivre parmi les humains, se cachant à la vue. Le la menace prédominante des Déviants, qui menace une fois de plus l’existence de l’humanité, signifie que les Éternels doivent mettre leurs différences de côté et se regrouper. »

Éternels n’est qu’un des nombreux projets passionnants de la phase 4 de Marvel. Après la récente épopée fantastique des arts martiaux, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, la phase 4 comprend plusieurs suites qui ramèneront de nombreux piliers du MCU. Ceux-ci inclus Spider-Man : No Way Home, Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor : Love and Thunder, Black Panther : Wakanda Forever, Les Merveilles, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, et Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Si cela n’était pas déjà assez palpable, la phase 4 aura également l’honneur de présenter enfin la famille de super-héros bien-aimée de Marvel, Les quatre fantastiques, à la mêlée.

