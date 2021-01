Les premières réactions de WandaVision félicitent les studios Marvel pour avoir embrassé l’étrangeté

le WandaVision les premières réactions sont là et elles sont extrêmement positives. La première série de Marvel Cinematic Universe débutera la semaine prochaine, mais quelques personnes ont pu voir les trois premiers épisodes à l’avance. Le faucon et le soldat de l’hiver était à l’origine censée être la première série MCU à être présentée en première sur Disney +, mais cela n’a pas fini par se produire, en raison de la crise de santé publique. Cela étant dit, les fans sont prêts à voir le premier nouveau projet MCU depuis 2019 Spider-Man: loin de chez soi. Il n’y a pas SPOILERS pour WandaVision au dessous de.

Elizabeth Olsen et Paul Bettany jouent dans WandaVision comme Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, et Vision, respectivement. Les deux acteurs ont tease la série dans une interview récente, mais n’en ont pas trop révélé en ce qui concerne le scénario principal. En fin de compte, Marvel Studios a créé un mystère à combustion lente qui se déroulera au cours de 9 épisodes, selon les premières réactions. Une personne dit que l’émission « est une expérience alléchante avec des nuances de Lynch qui se consacre presque de manière irritante à jouer lentement son mystère. »

Une autre première réaction fait l’éloge WandaVision et Marvel Studios pour avoir essayé quelque chose de nouveau et d’original. « Les 3 premiers épisodes de WandaVision sont une fantastique rotation créative sur le format de la sitcom qui cède la place à un début de saison très intrigant … Un terrain vraiment nouveau pour Marvel avec une réalisation de film inventive qui rend chaque épisode spécial. quant à ce à quoi ils peuvent s’attendre lors de la première de l’émission la semaine prochaine. Jusqu’à présent, cela ne ressemble à rien que le studio ait jamais fait.

Selon les premières réactions à WandaVision, c’est la bizarrerie qui donne leur charme aux trois premiers épisodes. Discutant du film déclare, « Elizabeth Olsen et Paul Bettany livrent leurs meilleures performances dans le MCU tandis que Teyonah Parris brille dans chaque scène dans laquelle elle se trouve. La série sert de magnifique retour au MCU tout en ouvrant sa propre voie. » Le MCU a été assez bon pour s’étendre sur de nouveaux territoires au fil des ans. Taika Waititi’s Thor: Ragnarok semble avoir eu une grande influence sur la franchise, en termes de ton et où ces super-héros peuvent aller.

L’une des choses les plus excitantes à propos du MCU qui crée des émissions de télévision pour Disney + est le fait qu’il peut raconter des histoires plus grandes et plus proches du matériel source de la bande dessinée. Selon les premières réactions, WandaVision est capable d’y parvenir. «Attendez-vous à l’inattendu», lit une autre réaction à l’émission. « Marvel Studios est en train de changer la donne avec cette série qui révolutionne le genre! Chaque épisode ressemble à un tour de page d’une bande dessinée que je ne voulais pas abandonner. » Il semble que l’attente WandaVision a valu la peine d’attendre. Vous pouvez lire quelques autres premières réactions ci-dessous et vous rendre sur le site officiel de Disney + pour vous abonner avant la première du 15 janvier.

Attendez-vous à l’inattendu dans #WandaVision. #MarvelStudios change la donne avec cette série de genre! Chaque épisode ressemble à un tour de page d’une bande dessinée que je ne voulais pas abandonner. C’est ainsi que vous lancez notre premier #DisneyPlus#MCU spectacle. Bienvenue dans la nouvelle ère du MCU! pic.twitter.com/8rSULQ4fZ6 – Joseph Deckelmeier #BlackLivesMatter (@Joelluminerdi) 9 janvier 2021

Les 3 premiers épisodes de WANDAVISION sont une fantastique rotation créative sur le format de la sitcom qui fait place à un début de saison très intrigant. Un terrain vraiment nouveau pour Marvel avec une réalisation de films inventive qui rend chaque épisode spécial. pic.twitter.com/pMe6uGUX3t – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 9 janvier 2021

Elizabeth Olsen et Paul Bettany livrent leurs meilleures performances dans le MCU tandis que Teyonah Parris brille dans chaque scène dans laquelle elle se trouve. La série sert de magnifique retour au MCU tout en ouvrant sa propre voie. pic.twitter.com/IzZCIrSyT9 – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 9 janvier 2021

WANDAVISION est une expérience alléchante avec des nuances de Lynch qui se consacre presque de manière irritante à jouer lentement son mystère. (J’en voulais plus!) Mais une surprise: c’est drôle! Les blagues se sentent comme à la maison dans le monde des hommages I LOVE LUCY / BEWITCHED, Paul Bettany est une star de la comédie pic.twitter.com/ulKuupVgmH – Hoai-Tran Bui (@htranbui) 9 janvier 2021

Regardé les 3 premiers épisodes de #WandaVision hier. C’est bizarre et hilarant d’une manière que Marvel n’a pas le droit de tenter, mais ils réussissent quand même. Ensuite, il saupoudre juste assez de mystère pour vous garder spéculant et fasciné. Je suis tellement excité de voir jusqu’où cela peut aller. pic.twitter.com/7PIFQiUNxF – Germain Lussier (@GermainLussier) 9 janvier 2021

J’ai vu les 3 premiers épisodes de #WandaVision & est tombé follement amoureux du style, du ton et de la narration. Un cadre vraiment unique et intéressant pour voir deux super-héros extrêmement puissants. Tant de charme, de danger et de super œufs de Pâques. Effets pratiques fantastiques et changements de rapport hauteur / largeur. L’amour. pic.twitter.com/MUD0qpZNQx – Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) 9 janvier 2021

Avoir vu les 3 premiers épisodes de #Wandavision et * LOVE * la taille d’un swing @MarvelStudios prend avec la série. La raison pour laquelle le #MCU est le roi de la colline est @KevfeigeUn leadership incroyable et une volonté de prendre des risques comme ce que vous verrez dans «Wandavision». pic.twitter.com/EgUUUxXudh – Steven Weintraub (@colliderfrosty) 9 janvier 2021

#WandaVision est l’une des choses les plus folles et les plus intelligentes @MarvelStudios a fait! Les sitcoms sont géniales, mais c’est le mystère derrière celles qui feront parler tout le monde. #ElizabethOlsen est superbe et réalisateur #MattShakman se met sur la carte d’une grande manière. @wandavisionpic.twitter.com/JyBnOB2Kn5 – Josh Wilding (@Josh_Wilding) 9 janvier 2021

Marvel n’a jamais rien fait du tout #WandaVision et je suis PARQUÉ par l’imagination, la créativité et les risques du spectacle. Chaque épisode recrée BRILLIQUEMENT un modèle de sitcom classique, mais alimente également un mystère beaucoup plus vaste avec d’énormes ramifications Marvel. J’adore ça! pic.twitter.com/rPURhyqaCt – Sean O’Connell (@Sean_OConnell) 9 janvier 2021

J’ai regardé TROIS épisodes de #WandaVision et je l’ai vraiment apprécié. Vraiment différent de tout ce que Marvel Studios a fait – il est léger, drôle et pleinement engagé dans ses inspirations de sitcom rétro, mais il saupoudre aussi soigneusement suffisamment de mystère et d’intrigue pour vous faire deviner pic.twitter.com/8dqegsg5By – Erik Davis (@ErikDavis) 9 janvier 2021

Regardé les 3 premiers eps de #WandaVision (2X) & c’est un bijou (um ou pierre). C’est loufoque, précis, frais, drôle (piste de rire) et contre-intuitif. La situation dans son ensemble sera révélée (nous n’avons que des aperçus jusqu’à présent que tout ne va pas à Westview) mais je ne suis pas pressé de quitter la ville. pic.twitter.com/cyEkWkh1Ed – Nikki Novak (@NikkiNovak) 9 janvier 2021

C’est comme si WANDAVISION était spécialement fait pour moi. Chacun des trois épisodes que j’ai vus capture pleinement (et s’écarte rarement) du ton, de l’humour et du dialogue d’une sitcom classique. Kathryn Hahn en tant que voisine curieuse est incroyable. – Mike Ryan (@mikeryan) 9 janvier 2021

Nous savions #WandaVision allait offrir une vision très différente du MCU, et le garçon le fait. Une grande partie de la configuration de la sitcom de l’émission rend la réalité des moments de situation incroyablement tendue et captivante. – James Viscardi (@JimViscardi) 9 janvier 2021

Regardé 3 épisodes de #WandaVision et le spectacle est bizarre comme l’enfer (dans le bon sens). Deux choses sont claires. 1) Marvel est dédié à la parodie de sitcoms classiques et 2) le MCU est enfin de retour! J’ai hâte de voir comment ce spectacle configure Doctor Strange 2 et Spider-Man 3 👀 pic.twitter.com/nR6rTShfOY – Dorian Parks (@DorianParksnRec) 9 janvier 2021

