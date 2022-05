Les premières réactions de The Rings of Power louent la vision d’Amazon pour la préquelle du Seigneur des Anneaux

Les premières réactions des fans à Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ont maintenant fait surface en ligne. Et les choses semblent vraiment très prometteuses. Bien qu’il ne soit pas prévu d’atterrir sur Amazon Prime Video avant septembre, un groupe chanceux de le Seigneur des Anneaux les fans ont récemment été invités à visionner des images de la prochaine série préquelle du studio, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

En plus d’avoir accès à des images exclusives de la série, ils ont également eu l’occasion de rencontrer les showrunners derrière Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoiravec le public, qui comprenait environ 30 des plus grands le Seigneur des Anneaux fans que vous rencontrerez, puis encouragés à partager leurs pensées et leurs sentiments en ligne. Un tel participant, Professeur Tolkienqui se trouve également être le président de l’Université Signum et érudit de JRR Tolkien a déclaré que la série préquelle « est entre de TRÈS bonnes mains ».

Les éloges et la positivité se sont poursuivis avec le président de la Tolkien Society, Shaun Gunnerqui dit être « tombé amoureux de leur vision ».

Les éloges pour ce que les participants ont été montrés par Amazon entourant Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir continue encore et encore, même ceux qui étaient autrefois sceptiques quittant l’événement avec un sentiment d’optimisme prudent.

Principal le Seigneur des Anneaux L’aficionado Nerd of the Rings a également été invité, laissant une vidéo d’une demi-heure détaillant l’expérience et concluant que « Ma trajectoire dans cette émission est passée de prudente à prudemment optimiste, avec une excitation rampante. »

le Seigneur des Anneaux superfan, Tea with Tolkien, a également été l’un des chanceux et a raconté l’événement dans un long article de blog. « En tant que fan de Tolkien depuis toujours, je ne suis pas étranger à voir des adaptations dérailler ou des œuvres créatives de Tolkien exploitées à des fins lucratives, donc je conserverai toujours un certain niveau de nervosité envers tout ce qui se passe ou s’inspire de la Terre du Milieu », ont-ils déclaré. dit de l’expérience. « Mais après en avoir appris beaucoup plus sur la série et ses créateurs, je me sens un peu plus confiant pour l’avenir. D’après ce que j’ai vu, il me semble que ce spectacle est entre des mains compétentes.





Vous pouvez consulter encore plus de réactions avec l’aimable autorisation de The One Ring, mais jusqu’à présent, le consensus général semble être que, malgré les inquiétudes et les appréhensions, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir pourrait finir par être quelque chose d’assez magique et digne de l’héritage de Tolkien.

Les anneaux de pouvoir Explorera le deuxième âge de la Terre du Milieu





Les studios d’Amazon Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir explorera pour la toute première fois les légendes héroïques de l’histoire légendaire du Second Âge de la Terre du Milieu. Situé des milliers d’années avant les événements de JRR Tolkien Le Hobbit et Le Seigneur des Anneauxla série ramènera les téléspectateurs à une époque où de grands pouvoirs ont été forgés, des royaumes sont devenus glorieux et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir s’est accroché au plus fin des fils et le plus grand méchant qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien menacé couvrir le monde entier de ténèbres.





Avec Morfydd Clark, Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Sophia Nomvete, Charlie Vickers, Charles Edwards et Benjamin Walker, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir devrait être diffusé sur Amazon Prime le 2 septembre 2022.





