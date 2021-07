Les premières réactions de Suicide Squad louent le DC Bonanza totalement déchaîné de James Gunn

Les premières réactions à James Gunn La brigade suicide sont maintenant dedans, et il semble que cela pourrait être une adaptation que les fans de DC attendaient. Mettant en vedette un ensemble de stars comprenant Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman et Sylvester Stallone, ceux qui ont la chance d’avoir vu La brigade suicide très tôt ont salué l’aventure du film de bande dessinée comme le mélange parfait d’action folle, d’hyper-violence et d’émotion sincère.

« #TheSuicideSquad est absolument fou. Violent comme l’enfer, torride, impitoyable. James Gunn est entièrement déchaîné. C’est parfois accablant. Il y a des moments de coeur, d’humour, d’action, d’émotion… tout ça. Sans relâche. Il n’y a rien de tel. Mince! »

Ces sentiments ont été repris par d’autres réactions, un téléspectateur applaudissant l’utilisation unique de l’horreur par Gunn combinée à de véritables rires.

« J’ai passé le MEILLEUR moment à regarder #TheSuicideSquad – c’est un film de bande dessinée du genre swing-for-the-fences & j’adore ça. C’est grand, audacieux et visuellement époustouflant. Vous verrez les racines d’horreur de James Gunn éclaboussées partout dans cette chose . C’est violent, mais hilarant. En colère, mais aussi TRÈS doux. »

L’approche individualiste du cinéaste du genre du film de bande dessinée dans La brigade suicide est quelque chose que la plupart des premières réactions mettent en évidence, ainsi que les performances de la distribution.

« #TheSuicideSquad est fantastique ! Une aubaine sans limites, super-héros/comics. Imprévisible dans l’histoire, unique dans son style et plein de risques. C’est aussi violent et hilarant. Les décors d’action sont fous. Idris Elba, Margot Robbie et le reste de la distribution sont génial. @JamesGunn l’a encore fait. «

La route cinématographique des films DC est jonchée de bosses et de tarmac cassé, avec 2016 Escouade Suicide souvent présenté comme comment ne pas faire un film de bande dessinée, ce qui a laissé beaucoup se demander si même James Gunn pourrait sauver le groupe de marginaux. Eh bien, selon un téléspectateur, « Tous les doutes que vous pourriez avoir sur #TheSuicideSquad disparaîtront après l’ouverture scandaleuse. C’est un blockbuster violent, hilarant et imprévisible, et tout le monde aura son propre favori de la distribution formidable. C’est tellement divertissant que vous j’aurai envie de revoir tout de suite. »

Le film a certainement fait croire à tous les sceptiques restants; « Donc, ce sceptique a adoré #TheSuicideSquad. C’est des boules au mur * dingues * de manière très divertissante. C’est-à-dire si vous vous demandez si James Gunn et ce super casting de @SuicideSquadWB iraient vraiment là-bas avec le matériel et le R- notation, en effet ils FONT. »

Beaucoup ont même décrit le film comme l’adaptation parfaite du matériel source bien-aimé, ce que l’itération précédente n’était pas.

« #TheSuicideSquad est une période sanglante et explosive qui capture parfaitement le chaos et la violence du matériel source. Le casting est excellent ensemble et il n’y a jamais de moment ennuyeux. Inattendu et amusant, l’un des meilleurs de DC. »

Pendant que La brigade suicide a été décrit comme une entité complètement distincte de son prédécesseur de 2016, pensez à la relance plutôt qu’à la suite, certains n’ont pu s’empêcher de faire une comparaison.

« #TheSuicideSquad, un moment d’amusement bourré d’action et plein d’esprit. Un ensemble de distribution chaotique parfait. C’est sanglant, divertissant et une course folle. Certainement une avancée par rapport au premier. »

Une différence majeure entre les deux films est que la sortie de Gunn a été dotée d’une cote R, ce que beaucoup avaient souhaité pour la première tentative d’adaptation. D’après ces premières réactions, La brigade suicide gagne le R et puis certains. « J’ai récemment pu voir #TheSuicideSquad sur @IMAX, ce qui a été une mauvaise expérience. @JamesGunn a pleinement profité de ce R dur, livrant un gros mal de FOLIE qui est le film le plus James Gunn que j’ai jamais vu », a déclaré un public membre. « Le meilleur choix pour un film @SuicideSquadWB, IMO. »

Une autre réaction était fortement d’accord en disant: « J’ai eu la chance de voir #TheSuicideSquad il y a quelques semaines et MA BONTÉ était-ce génial. Il explose hors de l’écran. Vous allez adorer les personnages. Échelle épique. Action impressionnante. C’est au-delà de mériter de la cote R, soit dit en passant. Des trucs sauvages. Les gens vont adorer. VOIR EN IMAX ! »

Dans l’ensemble, les premières réactions à La brigade suicide sont très prometteurs, avec James Gunn démontrant une fois de plus comment lancer une pièce d’ensemble de film de bande dessinée.

« The Suicide Squad est aussi drôle, irrévérencieux et violent que promis. Ce que j’ai le plus aimé, cependant, c’est son cœur. Gunn équilibre vraiment le idiot et le sérieux d’une manière que les deux se complètent très bien. Je l’ai creusé. Aussi ? RÈGLES du Roi Requin. »

The Suicide Squad est aussi drôle, irrévérencieux et violent que promis.

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide présente au public le côté le plus sombre de DC, alors que plusieurs condamnés emprisonnés du pénitencier de Belle Reve sont envoyés en tant que membres de la Force opérationnelle X sur l’île sud-américaine de Corto Maltese pour détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l’ère nazie qui détenaient des prisonniers politiques et menaient des expériences. Non seulement les choses deviendront un peu plus sombres, mais elles deviendront aussi beaucoup plus bizarres car, pendant la mission, la Suicide Squad entrera en conflit avec Starro, une étoile de mer extraterrestre géante et télépathique.

Tout comme Gunn gardiens de la Galaxie avant cela, La brigade suicide h a amassé une distribution d’ensemble extrêmement talentueuse, dont Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller, Joel Kinnaman dans le rôle de Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle du capitaine Boomerang, qui reprennent tous leurs rôles du 2016 Escouade Suicide effort.

Idris Elba comme Bloodsport, David Mastmalchian comme Polka-Dot Man, Daniela Melchior comme Ratcatcher, John Cena comme Peacemaker, Flula Borg comme Javelin, Nathan Fillion comme TDK, Peter Capaldi comme Thinker, Pete Davidson comme Black Guard se joindront à eux dans cette mission dangereuse. , Alice Braga dans Sol Soria, Sean Gunn dans Weasel, Michael Rooker dans Savant, Mayling Ng dans Mongal et Sylvester Stallone dans King Shark.

La brigade suicide devrait sortir en salles au Royaume-Uni le 30 juillet 2021 et aux États-Unis le 5 août, avant d’être diffusé sur HBO Max le lendemain. Si la réponse d’un public plus large est aussi extrêmement positive que ces premières réactions, James Gunn aura une autre franchise majeure entre ses mains. Warner Bros. a déjà montré sa confiance dans le réalisateur, avec une série dérivée centrée sur le personnage de John Cena, Pacificateur, déjà en développement et dont la sortie est prévue sur HBO Max en janvier 2022.

