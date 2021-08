Les premières réactions de Shang-Chi louent Simu Liu et l’action des arts martiaux

Les premières réactions à Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux sont maintenant dedans, et il semble que le studio ait un autre succès entre les mains. L’introduction du dernier super-héros du MCU apporte un nouveau monde d’arts martiaux, de magie et de dragons, avec ceux qui ont la chance de l’avoir vu faire l’éloge de la nouvelle histoire d’origine de Marvel.

#shangchi est l’équilibre parfait entre plaisir, cœur et action ! Et quand je dis action, je veux dire action à couper le souffle ! @SimuLiu est le complément parfait à la #MCU! pic.twitter.com/D29Pll741Y — Les Illuminerdi (@The_Illuminerdi) 17 août 2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux raconte l’histoire de Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu. Après avoir quitté l’infâme organisation des Dix Anneaux et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Dix Anneaux et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

#ShangChi a quelques problèmes de rythme – il y a parfois une sensation de démarrage / arrêt et des parties lentes. Mais il a beaucoup de points forts tout au long et, surtout, se termine très fort. – Eric Goldman (@TheEricGoldman) 17 août 2021

Alors que le critique Eric Goldman a trouvé quelques problèmes avec le rythme du film, ils ont rapidement assuré aux fans que le film préparait merveilleusement les choses pour plus de Shang-Chi à l’avenir, applaudissant l’approche de Marvel à l’origine, ainsi que la performance principale de Simu Liu.

Il y a eu beaucoup d’éloges pour Simu Liu, qui a fait pression pour le rôle principal dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux sur les réseaux sociaux avant même l’annonce du projet.

Je suis ému et absolument amoureux de ce film. Je suis prêt à regarder ça encore et encore ! Aussi sacrément chaud Tony Leung et Simu Liu #ShangChipic.twitter.com/Oe7nZBNb66 – 《💗josephine✨》 (@josephinespeaks) 17 août 2021

Un critique a déclaré que, à part Marvel ajoutant un autre succès à leur liste sans cesse croissante, Shang-Chi et la légende des dix anneaux fera une star de Liu.

Je m’attendais à un simple récit de conflit père/fils et c’est tellement plus grand que ça. #ShangChi est une belle histoire sur la famille, la perte et comment notre chagrin peut nous aveugler et nous détruire. – Kirsten (@KirstenAcuna) 17 août 2021

En plus d’applaudir la performance de Liu, tous les regards seront sans aucun doute rivés sur l’action, ce qui devrait apporter une nouvelle façon excitante de frapper et de donner des coups de pied à vos adversaires dans l’univers cinématographique Marvel. Sur la base de ces premières réactions, l’action est en effet quelque chose de spécial, avec une réaction décrivant les séquences comme quelque chose « que nous n’avons jamais vu du MCU auparavant! »

#ShangChi est génial. Ce film frappe tout ce que Marvel fait bien (rythme, humour, personnage) et ajoute de l’action comme nous n’en avons jamais vu dans le MCU auparavant ! ?? Beaucoup de gens sont sur le point d’avoir un nouveau héros Marvel préféré. Plus sombre que prévu. Beaucoup de plaisir. Intégrale à MCU Phase 4 !👀 pic.twitter.com/YI3jkwLuq6 – BD (@BrandonDavisBD) 17 août 2021

En fait, il y a plusieurs mentions de Shang-Chi et la légende des dix anneaux étant quelque chose de quelque peu unique à la franchise Marvel.

Il a été récemment révélé par Disney que Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortira exclusivement en salles, plutôt que de suivre dans la veuve noire Traces Disney+. Bien que le public ait depuis déclaré que le risque est encore trop grand pour s’aventurer, un critique pense que Shang-Chi et la légende des dix anneaux doit être vu sur grand écran.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est PHENOMENAL. Soyez excité. Même la scène de combat/la séquence d’action est meilleure que la précédente. @SimuLiu embrasse pleinement le rôle de super-héros Marvel. Des images étonnantes. Bande originale de tueur. Vous voudrez voir cela sur grand écran. #shangchi – Wendy Lee Szany (@WendyLeeSzany) 17 août 2021

« Shang-Chi est un film qui s’est retrouvé sur une liste » ne serait-ce pas génial » où » ce ne serait pas génial si nous pouvions faire ça comme un film « , il y a probablement vingt ans », a déclaré Kevin Feige, directeur de Marvel Studios. a déjà dit Rotten Tomatoes. « C’est l’histoire d’un jeune homme qui réalise que son père est essentiellement l’un des plus grands méchants du monde et l’un des plus grands criminels du monde. Comment gérez-vous cela ? Et comment gérez-vous cela en tant qu’enfant ? Comment évoluez-vous Au-delà de ça? »

Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, et mettant en vedette Simu Liu en tant que Shang-Chi aux côtés d’Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh et Tony Leung, Shang-Chi et la légende des dix anneaux devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

Sujets : Shang-Chi